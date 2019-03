Peter Vogels Jazz erzählt Geschichten

Am Jazz scheiden sich die Geister, doch wenn Peter Vogel zu „Just Jazz“ ruft, füllt sich der Konzertsaal. So auch beim zweiten Frühlingskonzert der Langenargener Schlosskonzerte am Donnerstagabend.

Jazzfreunde kommen bei den Schlosskonzerten regelmäßig auf ihre Kosten, denn ihr künstlerischer Leiter, der Pianist und Komponist Peter Vogel, ist hier ganz in seinem Element. Mit ansteckendem, mitreißendem Temperament sitzt Vogel am Flügel. Er spielt nicht nur, er lebt seine Musik, man muss nur sein Gesicht beobachten, wie seine Mimik die unterschiedlichen Stimmungen wiedergibt. Bis auf Leonard Bernsteins „Summertime“ hat er diesmal nur eigene Kompositionen aufs Programm gesetzt, ganz neue, aber auch ältere, manche auf ausdrücklichen Wunsch. Und er erzählt den Zuhörern, was hinter den Stücken steht: „Die Stücke wollen auf die Welt kommen, so dass ich mich nicht erwehren kann.“ Immer erzählt er eine Geschichte, ob instrumental oder mit Texten. Viele stammen von seinem Freund Andy Eggleston, einzelne von ihm selbst. Den Text zu „Springtime“, einem zärtlichen Liebeslied, habe er zusammen mit seiner Frau Ulrike geschrieben. Die berührende Ballade „Abi’s Song“ erzählt von Egglestons Enkelin, die ihr Studium ausgesetzt hat, um den todkranken Großvater zu pflegen, und daran denkt, wie dieser früher die Kleine umsorgt und getröstet hat. Ein anderer Song erzählt davon, wie ein Kind seine ersten Erfahrungen mit Leid gemacht hat, wie die Eltern versuchen, ihm zu zeigen, dass Leid einfach zum menschlichen Leben gehört. Oder das Lied vom „Dazzling Boy“, der lange gezögert hat, seine heimliche Liebe einzuladen, und beim Treffen feststellt, dass sie nicht zusammenpassen. Ganz langsam lässt die Sängerin Alexandrina Simeon die Worte auf der Zunge zergehen, die unerfüllte Sehnsucht nach einem Kuss. Nicht minder bewegend taucht sie ein in den Song „Springtime“ von erfüllter Liebe und tiefem Glück.

Ein Stück für Bücheler

Das jüngste Stück hat Vogel für den Posaunisten Jörg Bücheler geschrieben, einen gebürtigen Langenargener, der diesmal anstelle des Klarinettisten Christian Maurer als Novum dabei war – eine Premiere auch, weil noch nie ein Langenargener bei den Schlosskonzerten auf der Bühne gestanden habe. Sein erster Lehrer Gerd Lanz, der vorige Leiter der Langenargener Musikschule, saß unter den Zuhörern – er habe Bücheler, der heute als freier Posaunist in Berlin lebt und in der Komischen Oper wie im Friedrichspalast spielt, zu seinem Instrument gebracht. Gerne ist Bücheler in seine Heimat gekommen, seine Eltern und viele Freunde hören seinem inspirierten Spiel zu.

Erleben in einer Gemeinschaft

Auch das ist das Besondere der Schlosskonzerte: Man kennt sich, genießt die besondere Atmosphäre, kennt den Bassisten Dragan Trajkovski aus Mazedonien am Kontrabass und E-Bass und den Schlagzeuger Wolfi Rainer aus Innsbruck, die das rhythmische Fundament legen und auch in solistischen Einlagen glänzen dürfen. Und da ist die Jazzsängerin Alexandrina Simeon, die mit ihrer Samtstimme den Gesang ganz von innen kommen lässt. Nach zwei Zugaben ging ein Abend zu Ende, der das Erleben in einer Gemeinschaft feierte.