Ein Radfahrer ist am Montagabend um 18 Uhr bei einem Unfall in der Kressbronner Straße verletzt worden. Laut Polizeibericht war ein 61-jähriger Autofahrer bei Dunkelheit und Regen von Kressbronn in Richtung Oberdorf unterwegs, als ihm auf Höhe der Einmündung Lehenweg der 37-jähriger Pedelec-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegenkam. Der Autofahrer bemerkte, dass der Radler auf seiner Fahrspur unterwegs war. Er bremste seinen Wagen ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Polizei hat den Verdacht, dass das Rad frisiert ist.

Infolge der Kollision stürzte der E-Bike-Fahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Überwachung stationär aufgenommen wurde. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Dieser fiel beim Fahrrad eher gering aus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Anfangsverdacht, dass das Fahrrad mutmaßlich frisiert worden war, heißt es im Bericht.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Friedrichshafen übernommen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen dem 37-Jährigen auch strafrechtliche Konsequenzen, da das Gefährt durch die Typenveränderung zum S-Pedelec führerschein- und versicherungspflichtig wäre.