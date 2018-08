Partyvolk feiert Mega-Schaumparty

Unverdrossen und draußen haben trotz teils katastrophaler Witterungsverhältnisse Hunderte Partygänger am Samstag die erste Mega-Schaumparty am Bolzplatz und Skateparkgelände in Lagenargen gefeiert.

Um 17 Uhr war bei leichtem Dauerregen noch sehr wenig Partyvolk vor Ort – wobei sich nach und nach einige schon von den Schaumbergen aus der beeindruckenden Schaumkanone im abgesperrten Tanzbereich und den Clubsounds inspirieren ließen. Partybesucherin Chiara tobte mit ihrer Clique im Schaum – und verlor prompt ihre Brille in den dort rund 1,30 Meter tiefen Schaumbergen. Mutig tauchte die Partygängerin immer wieder hinein – und fand schließlich tastend ihre Brille unversehrt wieder – ein unerwartetes Happyend. „Echt cool, dass es geklappt hat“, zog Chiara lachend Bilanz ihres erfolgreichen Schaumtauchmanövers.

Ab 20 Uhr füllte sich das Gelände merklich – trotz 14 Grad und Regenschauern. Die wurden dann im weiteren Verlauf zuweilen zum Wolkenbruch – doch die Partygänger ließen sich nicht abhalten. Nur wenige ganz modebewusste oder kälte- und nässeresistente Gäste hatten Badekleidung an. Aber die Jugend aus Langenargen und Umgebung zeigte sich generell flexibel. Da wurde einfach der Neoprenanzug zweckentfremdet oder Friesennerze und Outdoor-Bekleidung jeglicher Art getragen. Ölzeug- oder Feuerwehrschutzkleidung kamen ebenfalls zum Einsatz, samt Gummistiefeln.

Konzept geht auf

So stürzte sich das feuchte Partyvolk ein ums andere Mal in die Schaumberge. Auch als schließlich gegen Mitternacht die Schaumkanone leer war, die immer wieder gegen den Regen nachlegen musste, feierten bei DJ-Sounds und an den Bars und Theken zahlreiche Partygänger noch fröhlich bis zum geplanten Veranstaltungsende um 2 Uhr weiter. „Eine Genehmigung hatten wir für rund 2000 Besucher – jetzt waren wir froh, dass wir die Kosten raus haben“, resümierte der Kulturvereinsvorsitzende Carlos Langenmayr für die Veranstalter im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Langenmayr schilderte den Aufbauaufwand und betonte, dass man dazu zahlreiche Helfer und Unterstützer gehabt habe. Rund 30 Kulturvereinsmitglieder und Helfer waren am Abend im Einsatz, dazu um die 15 Security-Mitarbeiter. Sicher war sich Organisator Carlos Langenmayr zu Beginn des Abends: „Egal wie’s Wetter wird, das ziehen wir jedenfalls durch.“ Schließlich verfolge man ein Ziel: „Es geht uns in erster Linie darum, der Jugend in Langenargen etwas zu bieten“, ergänzte Mitorganisator und Facebook-Master Lennart Heinemann. Einig war man sich: „Auch wenn die Bedingungen grauslich sind – Spaß macht das Feiern dann doch.“ Das Konzept ist letztendlich aufgegangen, denn die jungen Leute haben sich tatsächlich auch durch die niedrigen Temperaturen und heftigen Regengüsse nicht vom Feiern abhalten lassen. Da mögen der Optimismus der Veranstalter und die Qualität der DJs „ARNT“, „NickLeys“ und „Strodiac“ mit klasse Partysounds ihren Teil beigetragen haben.

Im kommenden Jahr soll die Schaumparty bei besserem Wetter ein richtiger Knaller werden. Als nächste Veranstaltung des Kulturvereins steht eine 80er/90er Party im Oktober in der Festhalle auf dem Programm, wie die Veranstalter berichten – dann wohl ganz ohne Wettereinflüsse.