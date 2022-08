Park-App jetzt auch in Langenargen verfügbar

EasyPark, eine Park-App, bei der man die Parkgebühren über das Handy bezahlt, ist nun auch in Langenargen an den Start gegangen. Die App ist eine Alternative zum Ticketkauf am Automaten und bereits in rund 450 Städten Deutschlands und über 2200 Städten Europas verfügbar. Das schreibt die Gemeindeverwaltung Langenargen in einer Mitteilung.

EasyPark erlaubt Autofahrern und Autofahrerinnen das flexible Starten, Stoppen und Verlängern von Parkvorgängen übers Smartphone. Sie müssen kein passendes Kleingeld mehr bereithalten und vorausschauend in den Parkscheinautomaten einwerfen. Mit der EasyPark-App beenden sie ihren Parkvorgang ganz einfach bei Rückkehr zum Fahrzeug und bezahlen so nur die tatsächliche Parkzeit, heißt es in dem Schreiben der Gemeinde weiter. EasyPark ist bereits in zahlreichen Orten rund um den Bodensee verfügbar, wie beispielsweise in Lindau, Kressbronn, Tettnang, Friedrichshafen, lmmenstaad, Hagnau, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen und Konstanz – aber auch in Nachbarländern wie der Schweiz, Österreich und Frankreich – und ermöglicht Autofahrern und Autofahrerinnen so die Nutzung derselben App an vielen Standorten.