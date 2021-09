Orchesterkonzert mit drei Solisten zum Jubiläum der Langenargener Schlosskonzerte

Zum abschließenden Höhepunkt der Jubiläumswochen der Langenargener Schlosskonzerte lädt Veranstalter Peter Vogel am Freitag, 17. September, zu einem Orchesterkonzert mit drei Solisten in die Langenargener Kirche St. Martin ein. Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung seines Chefdirigenten Douglas Bostock mit den preisgekrönten Solisten Cosima Soulez Larivière, Violine, Alexey Stadler, Violoncello, und Peter Vogel an der großen Albiez-Orgel präsentieren um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr ein laut Pressemitteilung „besonderes Klangerlebnis mit Werken von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Vogel“.