Orchesterkonzert in der Kirche St. Martin

Das Südwestdeutsche Kammermusikorchester Pforzheim kommt am Freitag, 21. Oktober, in die Kirche St. Martin und spielt um 20.30 Uhr spielt mit mehreren preisgekrönten Solistinnen und Solisten in Werke von Schubert, Mozart und Mendelssohn.

Jugendliche Frische und geniale Vollendung – in Mozarts Motette „Exsultate, jubilate“ offenbart sich laut Mitteilung der Veranstalter wie in einem Brennglas, warum der damals 16-Jährige halb Europa verzauberte: das Stück verbindet überschäumende Fröhlichkeit mit musikalischem und religiösem Tiefgang, italienische Oper mit Kirchenlied und präzise Tonkunst mit unbeschwerter Musizierfreude. Sie bildet das Zentrum des Orchesterkonzerts in der frisch renovierten Barockkirche St. Martin.

Mozart hatte sie während seiner dritten Italienreise für den Kastraten Venanzio Rauzzini geschrieben, der in seiner Oper Lucio Silla aufgetreten war. „Es sang wie ein Engel“, befand Mozart danach. In Langenargen wird Ania Vegry, europaweit gefeierte Sopranistin und Gewinnerin des renommierten „Concours de Genève“ das Werk singen.

Sie wird begleitet vom Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter Chefdirigent Douglas Bostock. Das Orchester ist eines der wenigen Full-Time-Kammerorchester in Deutschland und zeichnet sich durch die außergewöhnliche Homogenität und Flexibilität seines Klangbilds aus, schreiben die Verantwortlichen. Es wird das Konzert mit der Ouvertüre D-Dur D 556 von Franz Schubert eröffnen. Schubert komponierte diese zugleich festliche und anmutige Musik als 20-Jähriger, ohne Anstellung, eigenes Einkommen und ohne dass ihm ein Orchester zur Verfügung stand. Zu seinen Lebzeiten erklang sie möglicherweise im Rahmen eines Privatkonzerts, belegt ist die erste öffentliche Aufführung zwölf Jahre nach seinem Tod im Wiener Musikverein.

Peter Vogel ist vor allem als Pianist, Komponist und Veranstalter etwa der Langenargener Schlosskonzerte bekannt. Er war aber auch viele Jahre als Kirchenmusiker tätig und schloss sein Orgelstudium am Vorarlberger Landeskonservatorium mit Bestnoten ab. In der Kirche St. Martin ist er mit zwei Kirchensonaten von Mozart am Orgelpositiv zu hören.

Den krönenden Abschluss des Konzerts bildet das Violinkonzert von Mendelssohn. Es gehört zu den beliebtesten Violinkonzerten überhaupt – zu Recht, urteilt Geigerin Anne-Sophie Mutter. Es sei Musik, „die alles vereint, was große Musik ausmacht: Leidenschaft, Virtuosität, Reinheit des Ausdrucks, Tiefe der Empfindung, bedingungslose Hingabe an den musikalischen Ausdruck. Es ist ein Geniestreich, und diese Musik ist unsterblich.“ In diesem Konzert wird es die vielfach preisgekrönte Geigerin Cosima Soulez Larivière interpretieren, die in der Region bereits mehrfach als Kammermusikerin und Solistin ihr Publikum begeisterte.

