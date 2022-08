Open-Air auf der Schlossterrasse mit Peter Vogel und Band

Bereits zum 19. Mal gibt es am kommenden Freitag, 5. August, Sommerjazz in Langenargen. Veranstaltet vom Internationalen Konzertverein Bodensee und birdmusic gibt es nun ein Open-Air auf der Schlossterrasse. Peter Vogel und sein Quintett spielen ab 19.30 Uhr eine Melange aus Jazz- und Popularmusic. Bei unsicherer Witterung findet die Veranstaltung im Konzertsaal des Schlosses Montfort statt.

Alle Ensemblemitglieder der Band um Peter Vogel haben ihre Wurzeln in der Klassik, ihre Liebe aber gilt auch den Rhythmen und der Freiheit der Blue Notes. Auf dem Programm stehen Arrangements berühmter Jazzstandards und Popsongs bis hin zu eigenen Werken – alles aus der Feder von Peter Vogel. Er studierte Klavier, Orgel und Komposition und beschäftigt sich auch intensiv mit Jazz. Alexandrina Simeon intensivierte nach einer klassischen Gesangsausbildung ihre Studien in Richtung Jazz. Christian Maurer ist Professor für klassisches Saxophon an der Wiener Musikuniversität und trat mit den Wiener und Berliner Philharmonikern auf. Mit Jazz-Musikern wie Kenny Wheeler, Natalie Cole und Raul da Souza tourte er um die Welt. Dragan Trajkowski studierte in Skopje und Köln. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und Solokontrabassist beim Tiroler Symphonieorchester. Der Schlagzeuger Wolfi Rainer studierte hauptsächlich in Graz. Er tritt in Europa, Asien und den USA auf und arbeitet mit so namhaften Musikern wie Marc Abrams, Ray Anderson, Loris Holland und Minu Cinelu zusammen.

Bei schönem Wetter stehen mehr Plätze zur Verfügung. Kurzfristig kann man sich unter www.konzertverein.com oder bei der Tourist-Information Langenargen, Telefon 0 75 43/93 30 92 informieren, ob die Veranstaltung draußen auf der Schlossterrasse oder im Konzertsaal stattfindet.

Information und Kartenvorverkauf: Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Internet unter www.reservix.de sowie bei der Tourist-Information Langenargen, dem Lindaupark i-Punkt: unter info@bird-music.de. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet.Die Karten Kosten zwischen 28 und 44 Euro, es gibt auch Ermäßigungen für Schüler und Studenten.