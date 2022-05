Olympische Spiele im Altenheim in Langenargen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nicht höher, weiter, schneller, sondern dabei sein ist alles“ so wurde im Altenpflegeheim „Hospital zum heiligen Geist“ im Garten die „Hospital Olympiade“ veranstaltet.

Die Idee stammt von Betreuungsleiterin Jutta Geiger – „Die Bewohner freuen sich wieder auf gemeinsame Aktionen und wir können somit spielerisch Motivation und Mobilität fördern, die Bewohner bleiben aktiv und sie können altersgerechte Herausforderungen meistern und gemeinsam Spaß und Freude erleben“, so die Leiterin. Auf dem Plan standen verschiedenste Aufgaben wie zum Beispiel, auf die Torwand schießen, Angeln, Kegeln, Dart oder an einen Stand riechen und fühlen. Die Stände waren alle im Garten des Altenheims direkt am Bodensee sehr farbenfroh aufgebaut.

Fast alle Bewohner nahmen daran teil, einige schauten zuerst etwas skeptisch doch dann ließen sie sich von der fröhlichen Stimmung mitreisen und machten begeistert mit.

„Mir ist das Werfen in den Korb sehr gut gelungen nur beim Ringwerfen hatte ich so meine Schwierigkeiten, aber es macht sehr viel Spaß und es ist alles sehr gut organisiert“, meint ein rüstiger Senior und fügt hinzu „Ich bin immer bei den Aktionen mit dabei, hier gibt es immer was zu tun, ob singen, miteinander spielen oder wie heute im Garten diese tolle Olympiade“. Doch für die Organisation benötigt es viele helfende Hände, so sind neben den hauptberuflichen Kräften auch mehrere Ehrenamtliche dabei, so wie Marga Brugger, sie betreut den Dartstand. „Mit richtigen Pfeilen wäre das zu gefährlich, deshalb gibt es Softbälle zum schmeißen“ meint sie. Doch warum engagiert sich jemand ehrenamtlich im Altenheim? Darauf antwortet sie mit einem Lachen: „Meine Tante ist hier im Heim und sie fühlt sich so aufgehoben und immer wenn es mir zeitlich möglich ist, helfe ich mit bei den vielen schönen Aktionen hier im Altenheim. Den älteren Menschen ist die Freude am gemeinsamen Tun anzusehen und das macht auch mir Freude, deshalb bin ich dabei“. „Unser heutiges Tagesmotto von Alexander Humboldt passt ja ganz genau, „Man kann viel, wenn man sich nur recht viel zutraut“, das haben Sie heute alle bewiesen“, so Betreuungsleiterin Jutta Geiger und überreichte zum Abschluss unter großem Beifall aller Beteiligten Siegerurkunden und Medaillen an die strahlenden Sieger.