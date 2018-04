Ohne Fleiß kein Preis oder ohne Preis kein Fleiß?

Während die umliegenden Musikschulen schon im März nach dem Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ zu Preisträgerkonzerten in Friedrichshafen und Meckenbeuren einluden, ist die Musikschule Langenargen ihren eigenen Weg gegangen und hat am Mittwochabend nicht nur ihre zwölf Regionalpreisträger gefeiert, sondern auch die Musikschüler unter ihnen, die sich die Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen erspielt und dort gepunktet hatten.

Stolz war Musikschulleiter Florian Keller auf die zwölf jungen Musiker im Alter von zehn bis 18 Jahren, die in ihren Auftritten eine große Bandbreite an Musikstücken zeigten, die sie mit ihren Lehrern erarbeitet hatten. „Ohne Fleiß kein Preis“, zitierte Keller das bekannte Sprichwort. Viel Fleiß und Talent seien heute nötig, um an der Spitze bestehen zu können, denn das Niveau sei in den letzten 20 Jahren weiter gestiegen. Er freute sich daher, dass nicht nur die Sparkasse die Preise sponsert, sondern dass es in Langenargen für die Sieger auch Förderpreise der Franz-Josef-Krayer-Stiftung gibt. Die Stiftungsvorstände Christoph Brugger und Gertrud Trautwein haben sie an diesem Abend überreicht, was Bürgermeister Achim Krafft dazu veranlasste, das Sprichwort umzudrehen in „Ohne Preis kein Fleiß“, denn das Preisgeld sei durchaus ein Anreiz, sich besonders anzustrengen: „Die Franz-Josef-Krayer-Stiftung honoriert und beflügelt das Engagement zu Erfolgen.“

Ein ruhiges und ein dynamisches Stück

Viel Vergnügen beim Hören der jungen Solisten wünschte Florian Keller. Dieses Vergnügen hatte gleich zum Auftakt Claude Debussys „The Little Negro“ beschert – als pfiffigen Lausbuben ließ ihn Amelie Lux auf ihrer Klarinette erklingen und gefiel gleich darauf mit einer lyrischen Idylle von Niels Wilhelm Gade. Am Klavier begleitete hier wie bei den übrigen Solisten Martin Beck, dem Keller ganz besonders dankte.

Spannend war, dass die Spieler jeweils mit einem ruhigen und einem dynamischen Stück unterschiedliche Seiten zeigten, beispielsweise Simon Breyer mit Ausschnitten aus dem Hornkonzert Nr. 1 und Frederik Rehm mit zwei Sätzen aus Sonaten für Posaune von Lars-Erik Larsson und Johann Ernst Galliard.

Besonderen Applaus erntete das Duo Magdalena Bucher und Carla Baer, die den Landeswettbewerb erreichten und dort einen Sonderpreis erspielten. Faszinierend war die perfekte Koordination des Schlagzeugensembles ebenso wie die lautmalende Erlkönig-Fassung von Michael T. Otto, die Annika Paust und Pascal Wackler an Trompete und Klavier hören ließen. Souverän setzte Marc Breyer, der wie das Duo Bucher/Baer beim Landeswettbewerb gesiegt hatte, mit einem Satz aus dem Concerto für Posaune des 1984 verstorbenen englischen Komponisten Gordon Jacob einen rasanten Schlusspunkt.