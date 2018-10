Oberdorfer stellen neues Feuerwehrauto in Dienst

Die Langenargener Feuerwehrabteilung Oberdorf hat einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Im Rahmen einer Feier hat Bürgermeister Achim Krafft am Sonntagvormittag vor der Kirche St. Wendelin im Beisein zahlreicher Bürgen den Verantwortlichen der Feuerwehr symbolisch einen von der Bäckerei Metzler gebackenen Fahrzeugschlüssel übergeben. Zuvor segnete Pfarrer Ulrich Steck den Einsatzwagen und wünschte seiner Besatzung allzeit gute Fahrt und eine gesunde Wiederkehr.

Die Oberdorfer haben am Sonntag freudig gefeiert. Grund war die offizielle Einweihung und in Dienststellung eines neuen Mannschafttransportwagens, für den die Gemeinde Langenargen laut Aussage von Bürgermeister Achim Krafft rund 53 000 Euro investiert hat. Pfarrer Ulrich Steck wünschte den beliebten und geschätzten Feuerwehrleuten zuvor allzeit gute Fahrt und eine gesunde Rückkehr von ihren Einsätzen. In seinen Ausführungen lobte Krafft die Mitglieder der heimischen Feuerwehr und hob deren unermüdliches und selbstloses Engagement zum Wohle der Bürger hervor. „Wir haben eine Mannschaft, die bereit ist, ihren Weg zu gehen, die bereit ist, ihren Dienst zu verrichten, die bereit ist, sich für den Nächsten einzusetzen, nicht selten unter dem Einsatz ihres eigenen Lebens. Dafür gilt unser allen Dank. Wir sind stolz auf euch. Bringt eure Energie auch weiterhin zum Wohle der Gemeinde ein. Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“, sagte das Gemeindeoberhaupt.

Der neue MTW sei auch ein Zeichen, dass man seitens der Verwaltung, aber auch des Gemeinderats, alles Mögliche auch weiterhin unternehmen werde, um die Ausrüstung und Qualität der Wehr auf dem neuesten Stand zu halten. Rund zwei Jahre habe es laut dem stellvertretenden Kommandanten Wolfgang Litz von der Erstellung eines Leistungskataloges bis hin zur Ausschreibung gedauert, bis das Fahrzeug schließlich ausgeliefert und die Schlüssel an die Führungsriege der FFW Langenargen/Oberdorf übergeben werden konnten. Er dankte allen, die an der Umsetzung dieses Projektes beteiligt waren und sich dafür eingesetzt haben.

Notwendig wurde die Neubeschaffung, weil das alte Gefährt aus dem Jahr 2000 nicht mehr den hohen Anforderungen einer modernen Wehr entsprochen habe: „Wir sind glücklich und froh, ab heute so einen modernen und gut ausgestatteten MTW zu unserem Fahrzeugpark zählen zu dürfen“, freute sich der Zugführer der Feuerwehrabteilung Oberdorf, Ralf Brugger, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung. Mit 125 PS und einem bedarfsgerechten zusätzlichen Ausstattungspaket, wie Materialien und Gerätschaften zur Absicherung von Unfallstellen und der Möglichkeit, einen Wassersauger aufzunehmen, sei man neben dem großen Löschfahrzeug in Oberdorf nun gut gerüstet. Im Anschluss demonstrierten die Mitglieder der Jugendfeuerwehr vor dem Dorfgemeinschaftshaus unter Beifall zahlreicher Schaulustiger, darunter Vertretungen der Wehren aus Kressbronn, Eriskirch und Bildstein, ihr Können: sie löschten einen imaginären Brand gegenüber des Dorfgemeinschaftshauses