Oberdorfer Spielplatz wird für 175 000 Euro saniert

Der Spielplatz in der Sägestraße in Oberdorf wird umfangreich saniert. Die Hauptarbeiten sollen nach den Sommerferien 2019 bis zum Frühjahr 2020 erledigt werden. Die ursprünglich vom Planungsbüro Trapp veranschlagten Kosten in Höhe von 150 000 Euro belaufen sich laut Verwaltung aktuell auf 175 000 Euro – inklusive Fahrradständer, Mülleimer, einer Bänke-Tisch-Kombination sowie einer 45 mal 95 Meter großen Zaunanlage. Der Gemeinderat hat das Konzept samt Baubeschluss abgesegnet.

Der Beschluss im Gremium fiel in jüngster Sitzung, nachdem Mitte März eine Besichtigung mit etwa 30 interessierten Oberdorfern stattgefunden hatte. „Es ist gut und wichtig, dass wir positive Impulse, Ideen und Anregungen seitens der Bürgerschaft in das Konzept mitaufnehmen konnten. Dieser Spielplatz wurde sozusagen mit der Bevölkerung entwickelt. Die neuen Wünsche waren allerdings in der ursprünglichen Planung und im Kostenrahmen so nicht abgebildet“, sagte Bürgermeister Achim Krafft. Dass man das anfangs eingeräumte Budget nicht einhalten könne, schreckte das Gremium nicht ab, im Gegenteil. „Die außerplanmäßigen Kosten in Höhe von 25 000 Euro sind im Rahmen und völlig akzeptabel“, hieß es seitens der SPD.

Im Wesentlichen erhält der neue Spielplatz eine Spielhütte mit Turm, Rutsche und Rampe, einen Sandspielturm, einen Sandkasten, ein Vogelnestgestell mit Doppelschaukel, eine Tampen-Tau-Brücke, ein Bodentrampolin, ein Fußballtor, eine Slackline sowie Jugendbänke. Wie den Ausführungen von Ortsbauleiter Markus Stark zu entnehmen war, sollen die U3-Schaukel, das Doppelreck, die Balkenwippe, der Pavillon, der Basketballkorb und die Seilbahn samt der Hügel-Rutschen-Anlage im resultierenden Entwurf erhalten bleiben.

Bürgermeister Krafft erläuterte, dass die dringende Sanierung auch Teil einer umfangreichen Bestandsaufnahme aller Spielplätze in Langenargen sei. „Derzeit haben wir 14 Spiel- und Bolzplätze, wovon zwölf in Betrieb sind. Aktuell wird der Spielplatz an der Unteren Seestraße neben dem ehemaligen Institut für Seenforschung ertüchtigt und zeitgemäß ausgestattet.“

Grünen-Chef Ulrich Ziebart hob die seiner Ansicht nach gute und effektive Planung für verschiedene Altersgruppen hervor. Hans-Günther Moser, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, erklärte: „Wir tragen die Mehrkosten gerne mit. Langenargen hat in den vergangenen Jahren ohnehin viel für die Jugend und für die Kinder getan.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralph Seubert sprach schließlich von einem letzten Baustein im umfangreichen Langenargener Spielplatz-Sanierungsmaßnahmenkatalog: „Auch wenn es am Ende 25 000 Euro mehr sind. Diese Spielstätte ist für die nächsten 20 Jahre zukunftsfähig.“