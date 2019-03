Oberdorfer feiern alterslose „Hybrid-Fasnet“

„Grottabach – Ahoi!“, in Oberdorf da ist was los. Viele Schaulustige haben am Samstagnachmittag bei herrlichem Wetter die närrische Metropole vor den Toren Langenargens besucht und dem Dorf des Argentaler Edelgeschlechtes „Prinzgemahl Innozenz von und zu Operindorf“ samt Gattin „I.D. Adelgund Apfalaga zu Limauvia“ ihre Aufwartung gemacht.

Hunderte Zuschauer, große und kleine Mäschkerle, vor allem aber einfallsreiche und fantasievoll ausgeschmückte Motto- und Themenwagen rund um das Lokalgeschehen des Ortes, in dem Langenargen übrigens am schönsten und der überhaupt das Schwungrad der Welt sein soll, verwandelten Oberdorf am Sonntag in eine kunterbunte Stimmungshochburg. Glaubt man Gerüchten, haben die Häfler Seegockel das ANR-Ringtreffen einen Monat vorher gefeiert, um dem eigentlichen Fasnetshöhepunkt in Oberdorf nicht in die Quere zu kommen.

Die strammen Männer der Funkenbuaba brachten vor dem Dorfgemeinschaftshaus (DGH) den wohl prächtigsten und größten Narrenbaum ins rechte Lot. „Wir tragen dem Schutz unserer heimatlichen Wälder, aber auch dem Rodungsverbot konsequent Rechnung und haben den 44,74 Meter großen Narrenbaum nicht gefällt, sondern dieses Jahr ausgegraben“, informierte der Chef der Oberdorfer Narrengarde, Andreas Wenzler. Das illustre Rund staunte freilich nicht schlecht, als das Symbol der fünften Jahreszeit mit der Wurzel voraus gen Himmel zeigte. Zudem betonte der Moderator, dass man in Oberdorf bewusst keinen Kinder-, Senioren- oder Bürgerball abhalte: „Wir feiern seit 1250 Jahren eine generationsübergreifende Hybrid-Fasnet und zwar einen einzigen Tag – und das ist gut so.“

„Das Dorf steht kopf“

Und was zeichnet einen kurzweiligen Fasnetsumzug aus? In Oberdorf sind es die vielen freien und organisierten Gruppen, die sich der Lokalpolitik annehmen und manches aktuelle Thema aufs Korn nehmen. Da drehte die Kressbronner Kultkneipe „Nulle“ 0/8 ihre letzte mobile Runde, während die Feuerwehr mit Laimnau gerne Hand in Hand am Strand promenieren und gar paradiesische Zustände im gelobten Land prophezeien würde, derweil „Prinzgemahl Innozenz von und zu Operindorf“ samt Gattin „I.D. Adelgund Apfalaga zu Limauvia“ in der Königskutsche „769“ seinen Untergebenen die Ehre erweisen. „Die Oberdorfer Fasnet ist einmalig, irgendwie schon familiär, dabei lässig und mit ihren Motivwagen oft lustiger als andere Veranstaltungen. Heute steht das Dorf kopf“, erklärte der angelsächsische Hexenmeister Catweazle samt seiner Kröte „Kühlwalda“, bevor beide im rappelvollen DGH weiterfeierten.