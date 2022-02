Nur Erste Preise für Schüler der Musikschule Langenargen beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“

Mit einer Abordnung von zehn Schülerinnen und Schülern war die Musikschule Langenargen beim Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend Musiziert“ erfolgreich vertreten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die jungen Talente waren allesamt so gut vorbereitet, dass für ihre Darbietungen ausnahmslos erste Preise von der Jury vergeben wurden. Spitzenreiter waren die Sängerinnen im Duo Lisa und Lena Flaig mit 24 Punkten und einer Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Ein weiterer erster Preis in der Kategorie Gesang mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreichten die Geschwister Jakob und Jonathan Bucher mit 23 Punkten. Jakob und Jonathan waren gleich so motiviert, dass sie zusätzlich mit Ihren Instrumenten Tuba und Waldhorn und Ihren Spielpartnern Michael Mauz (Klavier) und Clea Yakaria (Klavier) in der Duo Wertung teilnahmen. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der jungen Musikerinnen und Musiker leisteten die Lehrkräfte Andrea Grözinger, Gudrun Schmid, Wolfgang Lindner, Martin Beck und Florian Keller.