Not-Kollekte nach verheerendem Unwetter wird zur Langenargener Saisoneröffnung am 5. Mai an die Partnergemeinde übergeben.

Die Fischer der Langenargener Partnerschaftsgemeinde Noli dürfen sich über eine Spende in Höhe in Höhe von mehr als 4000 Euro freuen. Der Betrag soll Herbert Tomasi zufolge, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Langenargen-Noli, im Rahmen der Saisoneröffnung am Sonntag, 5. Mai, den italienischen Petrijüngern übergeben werden. Hintergrund der Aktion war das verheerende Unwetter an der ligurischen Küste im vergangenen Herbst, das die Fischer in Noli wirtschaftlich schwer traf.

„Es ist einfach schön, zu sehen, wie die Langenargener Bürger den Fischern in Noli mit ihren Spenden helfen. Nach dem Jahrhundertsturm wurden viele Netze, Fischerboote, Kühlanlagen und weitere wichtige Infrastruktureinrichtungen teilweise völlig zerstört“, sagt Herbert Tomasi. Tatsächlich habe man gemeinsam mit der Langenargener Gemeindeverwaltung überlegt, wie man den betroffenen Fischern möglichst unbürokratisch und effektiv helfen könne. Herbert Tomasi: „Über den Artikel und unseren Spendenaufruf in der Schwäbische Zeitung konnten sich viele Bürger, aber auch Vereine und Institutionen finden, die sich solidarisch zeigten. In Absprache mit unserer Vorstandschaft und mit Bürgermeister Achim Krafft werden wir das gesammelte Geld im Rahmen der Saisoneröffnung am 5. Mai symbolisch übergeben.“

Eines von vielen Beispielen für diese „gelebte Freundschaft“, auch in nicht so guten Zeiten, wie es Herbert Tomasi nennt, seien Inge und August Jäger von der Buch-Kunst-Galerie Jäger. „Als wir den Artikel über die Hilfsaktion ,Strandengel’ in der SZ gelesen hatten, war uns klar, dass wir als ehemalige Fischerfamilie helfen müssen. Wir konnten und können quasi direkt mitfühlen und die Notsituation der dort lebenden ,Pescatore’ sehr gut nachvollziehen“, sagt Inge Jäger. Also hätten sie gemeinsam mit Cornelia Zünder am 17. November spontan Apfelpunsch und Zopf vor dem Laden in der Von-Kiene-Straße angeboten und sich über jeden freiwilligen Beitrag ins Kässle gefreut, das sich im Laufe der Zeit durch die tolle Spendenbereitschaft der Kunden gefüllt habe. „Wir haben den Betrag dann auf die symbolische Summe von 333,33 Euro aufgestockt und danken allen, die uns bei dieser Aktion unterstützt haben.

Wie Herbert Tomasi aus Noli erfahren hat, habe sich die Lage der Fischer gebessert. Die Hilfe aus Langenargen könne man jedoch dennoch gut gebrauchen und für die Anschaffung benötigter Ausrüstungsgegenstände verwenden.