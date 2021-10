Noch Restplätze bei Kinder-Theaterworkshop der Langenargener Festspiele

Zusammen mit der Theaterpädagogin Petra Reim-Bergmann wird in den Schulherbstferien vom 1. bis 6. November Theater gespielt. „Gemeinsam sind wir stark“, lautet das Motto. Interessierte können sich laut Veranstalter bis spätestens Samstag, 30. Oktober, anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Mit viel Spaß und Neugierde begeben sich die Kinder täglich von 10 bis 16 Uhr auf die Suche nach dem Wir. Dabei kommen Improvisationsübungen, die Arbeit an der Schauspielrolle und die Freude am Theaterspielen nicht zu kurz. Am Ende der Woche gibt es eine kleine Workshop-Präsentation, schreiben die Langenargener Festspiele als Veranstalter in einer Mitteilung.

Der Workshop richtet sich an Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren, die Freude und Spaß am Theaterspielen haben. Grundkenntnisse sind nicht erforderlich. Aufgrund von Gruppenübungen, die aufeinander aufbauen, können keine einzelnen Tage gebucht werden. Deshalb richtet sich das Angebot an Kinder, die verbindlich an allen sechs Tagen teilnehmen können.

Zwischen den Spieleinheiten gibt es kleine Pausen, von 12.30 bis 13.30 Uhr gibt es eine große, gemeinsame Pause. Die Kinder können hier ihr mitgebrachtes Essen verspeisen. Snacks und Wasser werden ganztags angeboten.

Für den sechstägigen Theaterkurs beträgt die Teilnahmegebühr 120 Euro pro Kind. Geschwisterkindern und Mitglieder des Fördervereins erhalten jeweils eine Ermäßigung von zehn Prozent der Kursgebühr.

Weitere Informationen sowie die Anforderung des Anmeldeformular können telefonisch unter 07543 / 933 88 44 oder per E-Mail an: theaterpaedagogik@langenargener-festspiele.de erbeten werden.