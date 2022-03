Noch freie Plätze im Baby-Musikgartenkurs in der Musikschule Langenargen

Mit dem Beginn des Frühjahrs konnten wieder die Baby-Musikgartenkurse an der Musikschule Langenargen unter Leitung von Anita Zimmermann starten. Aktuell sind noch Plätze frei. In diesen Kursen wird auf spielerische Art und Weise mit Tönen, Klängen, Rhythmen und Geräuschen die Sinneswahrnehmung und Konzentration sowie die Entwicklung der Musikalität im zarten Kindesalter gefördert und geweckt. Ganz ohne Leistungsdruck werden die Kinder so mit Ihren Begleitpersonen an die Musik herangeführt und sind eingeladen die Stunde musikalisch mitzugestalten. Die Kurse sind jeweils donnerstags: um 9.15 Uhr der Jahrgang 2021 und um 10.10 Uhr der Jahrgang 2020. Weitere Kurse sind möglich bei genügend Teilnehmern. Anmeldungen direkt via E-Mail an zimmermann.anita@gmx.de oder telefonisch: 0152/ 027 213 73.