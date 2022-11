Nikolaus lädt Kinder zum Laternenumzug ein

Der 36. Langenargener Weihnachtsmarkt findet dieses Jahr vom 2. bis 4. Dezember vor dem Münzhof statt. Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler, soziale und kirchliche Einrichtungen, der Einzelhandel und die Langenargener Vereine erwarten die Marktbesucherinnen und Marktbesucher mit einem großen Angebot an Weihnachtsgeschenken, Christbaumschmuck, Weihnachtsgebäck und Spielwaren. Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Im Kinderland „Weihnachtszauber“ werden Kerzen gezogen und am warmen Feuer Stockbrot gebacken. Im gemütlichen Märchenhaus werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen und im Engelspostamt können Kinder einen Wunschzettel an das Christkind gestalten. Das Kinderland „Weihnachtszauber“ ist ein Kooperationsprojekt des See- und Waldkindergartens Kinder der Erde Langenargen, des Gemeinde-Kindergartens Bierkeller-Waldeck, des Jugendbeauftragten Daniel Lenz in Zusammenarbeit mit Karin Weißhaupt, sowie vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer aus verschiedenen Generationen. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder die große Weihnachtskrippe und einen Raum der Stille in der Katholischen Kirche.

Am Freitag treffen sich der Nikolaus mit seinen Engeln und die Laternenkinder zum Umzug, um 16.15 Uhr vor der Katholischen Kirche St. Martin. Der Laternenumzug beginnt um 16.30 Uhr. Die Kinder dürfen gerne ihre gebastelten Laternen mitbringen. Es werden auch bunte Glaslichter bereitgestellt. Begleitet von einer Kutsche, wandert der Umzug am See entlang bis zum Rathaus und durchs Städtle zurück zum Münzhof. Bürgermeister Ole Münder wird um 17 Uhr die Gäste begrüßen und den Weihnachtsmarkt unter Mitwirkung der Bürgerkapelle Langenargen offiziell eröffnen. Die Schulkinder tragen Gedichte vor.

Am Samstag um 15 Uhr und 16 Uhr zeigen die Puppenspieler „Kasperls Traumkiste“ das Theaterstück „Große Sorge um Seppel“ im Münzhof. Um 17 Uhr trägt der Chor der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule Weihnachtslieder vor. Der Autor Simon Gehringer, liest um 17.30 Uhr im Kinderland aus seinem Kinderbuch vor. Auch am Sonntag dürfen sich die Kleinen auf ein Puppenspiel freuen. Um 15 Uhr und 16 Uhr gibt es das Theaterstück „Teddy’s Abenteuer“ zu sehen und um 17 Uhr findet wieder eine Vorlesung durch den Kinderbuchautor Simon Gehringer, statt. Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 17 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.