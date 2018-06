Nichts zu holen für die Hippos

Fehler werden im Mannschaftssport immer be- straft. Die zweite Mannschaft der HSG Langenargen-Tettnang machte gegen Dornbirn zu viele. Am Ende stand eine deutliche 28:43 Niederlage beim Tabellenzweiten in der Kreisliga A Bodensee.

Die Hippos begannen zwar gut und führten in der zweiten Minute bereits mit 2:1, doch es fehlte die Struktur im Aufbauspiel. Zu viele technische Fehler und zu schnelle Abschlüsse über die gesamte Spieldauer führten dazu, dass die Hausherren an diesem Tag leichtes Spiel hatten. Mitte der ersten Halbzeit, beim Stande von 13:7, war die Partie praktisch schon gelaufen. Bis zum Seitenwechsel hieß es 21:15.

Der zweite Abschnitt glich dem ersten. Dornbirn setzte sich weiter ab. Bis zur 37. Minute erhöhte der Gastgeber auf 36:21. Dornbirn wollte nicht mehr und die Hippos konnten an diesem Tag nicht. Sehr auffällig war der A-Jugendliche Felix Baumann bei seinem Debüt im Hippo-Trikot. Er zeigte eine gute Leistung.