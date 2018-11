Es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht: Eine Langenargenerin erklärt sich bereit, die vielverlangte Bürgerbeteiligung endlich in Form zu bringen, und der Bürgermeister will den Vorstoß zunächst unterstützen. Weil es aber eine Vorgeschichte gibt und Teile der Verwaltung und des Gemeinderates nicht mit der Frau können und irgendwie auch andersrum, wird nichts daraus.

Da stellt sich durchaus die Frage: Darf ein so wichtiges Projekt an einer zwischenmenschlichen Klimastörung scheitern? Die klare Antwort: Ja. Denn Vertrauen und Wertschätzung sind tatsächlich Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit – vor allem auf freiwilliger Basis. Während Langenargen streitet, macht Kressbronn übrigens schon. In der Nachbargemeinde gibt es seit Kurzem einen Beirat für Bürgerbeteiligung. Auf die drei Stellen, die an Bürger vergeben werden, haben sich von 8500 Kressbronnern gerade einmal vier beworben. Ein deutliches Zeichen dafür, dass Partizipation nicht erzwungen werden kann – und zwar in keine Richtung.