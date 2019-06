Nicht nur Segeln: Beim Match-Race wird auch gefeiert

Seit Donnerstag läuft in Langenargen die 22. Auflage des Match-Race Germany, bei dem bis einschließlich Montag die Weltelite des Segelsports neben Ruhm und Ehre um wichtige Weltranglistenpunkte kämpfen wird.

Neben dem ganztägigen Aktionsprogramm mit Kinderwelt geht es am Freitag um 19 Uhr in der „Urweisse Hütt‘n“ im Regattadorf los, wenn die legendäre „Match-Race goes Lederhose und Dirndl Vol. 8“ mit den Eschbach Buam (Tracht erwünscht) steigt. Am Samstag gibt es unter anderem Schnuppersegeln für Kinder und Jugendliche, ebenso wie am Uferstrand den Wasserfun-Aktionspark mit SUP- und Foling-Segeln, bevor am Abend im Party-Stadl die Formation Soul Pack den Tanzwütigen einheizt. Wer am Sonntag feiern möchte, der besucht ab 19 Uhr das Live-Konzert von Jürgen Waidele & Friends mit handgemachtem Soul, Blues und Jazzmusic. Der Pfingstmontag steht dann, wiederum mit Jürgen Waidele & Friends, ganz im Zeichen des Frühschoppens. Parallel dazu finden die Land- und Wassersport-Aktionen am Strand statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.