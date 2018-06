Neun Legionäre gedenken Gefallenen, Verwundeten und Überlebenden

Anlässlich des 150. Jahrestages der Schlacht von Camerone (Mexiko, Vera Cruz), bei der am 30. April 1863 62 Legionäre, darunter 18 Deutsche, elf Stunden lang gegen 2000 Mexikaner kämpften und erbitterten Widerstand leisteten, haben in Langenargen neun ehemalige Legionäre den Gefallenen, Verwundeten und Überlebenden des ungleichen Kampfes gedacht. Seit 30 Jahren liest Edouard Golenser aus Tettnang, als einziger Nichtlegionär, traditionell das „Recit“ vom Gefecht in Camerone.

„Diese Traditionen wird so beibehalten. Dies auch mit dem Wissen, dass unser Freundeskreis langsam dem Ende zugeht“, sagte der Vorstand des Freundeskreises der ehemaligen Legionäre, Karl Heitele. Camerone gilt als der höchste Festtag der französischen Fremdenlegion und wird auf der ganzen Welt zeitgleich gefeiert, wobei das Hauptfest im Hauptquartier der Legionäre in Aubagne in Südfrankreich samt großer Militärparade abgehalten wird. Tausende ehemaliger und aktiver Legionäre warten dabei auf den wichtigsten Augenblick, wenn das „Recit du combat Camerone“, das Vorlesen des Kampfablaufes vom 30. April 1863, zelebriert wird. Ursprünglich wurde die Fremdenlegion am 10. April 1831 von König Francois Philippe gegründet. Napoleon III schickte im Februar1863 im Rahmen der französischen Intervention ein Schiff von Oran (Algerien) nach Mexiko. Am 28. März 1863 gingen die 62 Legionäre und drei Offiziere unter Capitaine Danjou und den Offizieren Sous-Lieutenant Maudet und Sous-Lieutenant Vilain mit geheimen Auftrag an Land, wo sie schließlich in einen 2000-Mann starken Hinterhalt gerieten und bis zum Ende aufopferungsvoll Gegenwehr leisteten.