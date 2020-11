Neues Kindergarten-Quartier ist bald bezugsfertig

Der Langenargener Verein Kinder der Erde bietet mit seinem See-Waldkindergarten eine Kinderbetreuung über das ganze Jahr in der freien Natur an. Dazu braucht es bei widrigem Wetter auch einen Unterschlupf, aber auch eine kleine Bürofläche für Verwaltungstätigkeiten, wie die Bürgerstiftung, die den Kindergarten jetzt mit einer Spende von 3000 Euro unterstützt hat, in einer Mitteilung schreibt.

Die Realisierung für solch ein Projekt war nur mit der Beteiligung der Gemeinde Langenargen möglich, die etwa 90 Prozent der anfallenden Kosten übernimmt. Die restlichen Kosten müsse der Verein durch Einnahmen, Rücklagen und Spenden selbst stemmen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Bald ist es nun soweit und das neue Quartier in Form eines Schutzwagens mit einer Nutzfläche von circa 25 Quadratmetern kann endlich bezogen werden. Bis Ende November wird der individuell geplante Innenausbau abgeschlossen und der Wagen auf dem dem Waldkindergarten zur Verfügung gestellten Areal im Schwediwald verbracht sein.

Diese Variante der Kleinkinderbetreuung, die ursprünglich aus Skandinavien stammt, hat nachweislich positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Kinder. So erkranken Kinder aus Waldkindergärten deutlich weniger im Vergleich zu denen die Regelkindergärten besuchen, was auf eine Stärkung des Immunsystems zurück zu führen ist. Darüber hinaus legen die Kinder aus Waldkindergärten im ersten Schuljahr ein besseres Sozialverhalten, mehr Motivation und Kreativität an den Tag als Kinder aus klassischen Kindergärten.

Die Bürgerstiftung Langenargen konnte sich im Gespräch mit dem Vereinsvorsitzenden Tim Späder ein Bild über den See-Waldkindergarten Langenargen und dessen neuen Schutzwagens machen. Die Stiftung hält dies für ein förderungswürdiges Projekt und unterstützt daher den Verein Kinder der Erde mit der 3000-Euro-Spende.