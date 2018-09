Neues Geländer: Auftrag vergeben

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Das historische Geländer im Bereich des Gemeindehafens soll ergänzt werden. In der Sitzung am Montag hat der Gemeinderat die Arbeiten zum Preis von 115 000 Euro an die Schlosserei Herrmann aus Wangen vergeben. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Absturzsicherung, die spätestens zu Beginn der nächsten Saison stehen soll, auf etwa 135 000 Euro. Einen Teil davon übernimmt das Land.

Als Ergänzung zur bestehenden Brüstung sollen im Bereich der Hafenmole in Richtung Noliplatz und am Landungssteg Geländer aufgebaut werden – nicht zuletzt, weil viele Familien mit Kindern und ältere Menschen die Uferanlagen samt Hafen besuchen. Ursprünglich waren für das Projekt 85 000 Euro angesetzt. Nachdem sich der Gemeinderat jedoch in der Julisitzung für höherwertige Geländer ausgesprochen hatte, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, kommen 50 000 Euro dazu. Das Land hat bereits Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent für den Bereich des Hafens und wegen der gewerblichen Nutzung 15 Prozent im Bereich des Landungsstegs zugesagt.