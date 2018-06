Neues Feuerwehrhaus: Archivar und Architekten schlagen Alarm

Dass die Langenargener Feuerwehr dringend ein neues Haus braucht, ist längst kein Thema mehr. Wie der Bau aussehen soll dagegen schon – am Montagabend hat der Gemeinderat darüber diskutiert. Der Grund: Archivar Andreas Fuchs und mehrere Architekten machten in unterschiedlichen Stellungnahmen deutlich, dass sie den Vorentwurf des Neubaus für misslungen halten. Die Kritik kam bei den Gemeinderäten an, trotzdem segnete eine klare Mehrheit das Konzept ab.

Die Planung läuft seit Jahren, zehn Standorte wurden seither diskutiert. Mit dem Ergebnis: Die Freiwillige Feuerwehr bleibt, wo sie seit 100 Jahren ist, und zwar auf der Fläche in der Oberdorfer Straße 22. Ende September machte der Gemeinderat den Weg für einen Neubau frei, das Planungsbüro Kplan AG aus Abensberg wurde mit der weiteren Planung beauftragt. In Zusammenarbeit mit Verwaltung und Feuerwehr kam ein Entwurf heraus, der am Montag im Gemeinderat vorgestellt wurde und vor allem eins ist: zweckmäßig. Kostenpunkt: 4,4 Millionen Euro, die Gemeinde rechnet mit Zuschüssen in Höhe von 965 000 Euro.

Eine stattliche Summe, die in einen Bau investiert werden soll, der wie das alte Feuerwehrhaus auch winkelförmig angeordnet ist. Das hat sich laut Ortsbaumeister Markus Stark als „am geschicktesten“ herausgestellt. Vorgesehen ist ein langer, eingeschossiger Flügel als Fahrzeughalle mit sieben Garagen sowie ein dreigeschossiges Gebäude, in dem unter anderem Umkleide-, Sanitär-, Funk-, Besprechungs- und Jugendräume untergebracht sind.

„Respektlosigkeit gegenüber Gewachsenem“

Doch das kubische Ensemble mit den Flachdächern hat nicht nur Fans. Im Gegenteil. So heißt es in einer Stellungnahme, unterschrieben von den Langenargener Architekten Christine Köhle, Barbara Weiler, Uwe Blasberg, Thomas Weiler, Albrecht Weber, Michael Resch, Dietmar Kathan und der Landschaftsplanerin Barbara Winkelhausen: Zwar sei die Bedeutung der Feuerwehr groß und der Neubau auch gerechtfertigt. „Allerdings wäre wünschenswert gewesen, wenn sich die Wertschätzung auch in der Gestaltung ausgedrückt hätte.“ Stattdessen sei jetzt jedoch ein Gebäude geplant, „das in jedem beliebigen Gewerbegebiet in Deutschland hätte stehen können“. Die Fachleute hätten sich eine Mehrfachbeauftragung oder einen Wettbewerb gewünscht, um die Qualität von Architektur sicherzustellen. Ihnen zufolge werden nicht zuletzt die geplanten Flachdächer an dieser besonderen Stelle dem Ort nicht gerecht. Ihre Forderung: den 100 Jahre alten Schlauchturm und die Buche zu erhalten und den Entwurf „durch eine gewissenhafte Überarbeitung“ qualitativ zu verbessern.

Noch deutlicher wird Gemeindearchivar Andreas Fuchs, der in seinem Schreiben mitteilt, dass im Hinblick auf die Dachform ein sensibler Übergang zwischen der althergebrachten Bauweise im nahen Städtle oder dem klassizistischen Stil der unmittelbar angrenzenden „Villa Wahl“ offenbar nicht einmal ansatzweise versucht worden sei. Das Projekt erwecke vielmehr den Eindruck, als ob es ohne Kenntnisnahme der Umgebung „von der Stange“ konzipiert worden sei und zeichne sich „durch eine am Ort bislang nicht vorhandene Respektlosigkeit gegenüber den historisch Gewachsenen“ aus. Auch wenn es sich bei einer Feuerwache um einen Zweckbau handle, sei es nötig, diesen harmonisch in die gewachsene Umgebung einzugliedern, schreibt der Archivar.

Für Bürgermeister Achim Krafft hat das geplante Feuerwehrhaus allerdings unter anderem den Vorteil, dass es für die Nachbarschaft weniger hervortrete als das bisherige. Er betonte: „Wenn wir das Dach verändern und darunter die gleiche Raumplanung wollen, dann wirkt sich das auf die Höhe aus.“ Am alten Standort gebe es mit dem benötigten Raumprogramm keine Alternative. Gleichzeitig stellte der Bürgermeister klar, dass es jetzt um die Entscheidung gehe, den Bau grundsätzlich voranzubringen, um die Detailplanungen gehe es erst in der Zukunft.

Gemeinderäte wollenan Gestaltung arbeiten

Die Gemeinderäte erkannten das Konzept dann auch mehrheitlich an – mit zwei Ausnahmen. Gertrud Reiß (SPD) enthielt sich. Sie erklärte, dass sie mit der Flachdachlösung „nicht ganz glücklich sei“ und gehofft habe, das Planungsbüro würde eine städtetauglichere, elegantere Lösung finden. Ebenfalls eine Enthaltung gab es von Silke Falch (Grüne), für die „unstrittig ist“, dass die Feuerwehr ein neues Haus brauche und verdient habe, jedoch offensichtlich vor allem die Stellungnahme des Archivars nachvollziehen konnte.

CDU-Gemeinderat Bernd Kleiser betonte hingegen, dass es um einen Vorentwurf gehe und er sich dafür einsetzen wolle, nach der langen Planungszeit endlich mit der Umsetzung des „Zweckbaus“ fortzufahren. Zwei Herzen hinsichtlich der Gestaltung hörte Joachim Zodel, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, in seiner Brust schlagen. Allerdings ergebe sich aus den funktionalen Anforderungen und den Vorgaben der Feuerwehr zwangsläufig dieses Gebäude: „Ansonsten machen wir ein Fass auf, das wir nicht mehr zukriegen.“ Er versprach jedoch, an der Optik zu arbeiten. Genau wie Hans-Günther Moser (Grüne), der als Ziel für die Zukunft ausgab: „den Zweckbau und eine ansprechende Gestaltung zu verbinden“.

Zeitplan und Zwischenlösung

Nachdem der Gemeinderat am Montag dem Konzept für den Neubau der Langenargener Feuerwache grundsätzlich zugestimmt hat, will die Verwaltung jetzt einen Förderantrag stellen. Ob das Land von den Baukosten in Höhe von 4,4 Millionen tatsächlich wie erhofft 965 000 Euro übernimmt, steht Bürgermeister Achim Krafft zufolge spätestens im Frühherbst fest. Danach geht es an die Detailplanung, Baubeginn soll im Frühjahr 2019 sein. Der Bürgermeister rechnet mit einer Bauzeit von 18 Monaten.

Um auch in dieser Phase voll einsatzfähig zu sein, braucht die Freiwillige Feuerwehr ein Ausweichquartier. Die Lösung, die der Gemeinderat mehrheitlich absegnete: Die Gemeinde baut auf dem Gelände des Bauhofs in der Lindauer Straße eine Halle. Diese sei vollkommen auf Funktionalität reduziert und biete in der Hauptsache fünf Abstellplätze für fünf Feuerwehrautos, berichtete Stefan Redle vom Büro Redle Architekten in Leutkirch, das mit der Planung betraut ist, am Montag. „Es handelt sich nicht um ein nachhaltiges feuerwehrhaus, sondern wirklich nur um ein Provisorium“, versichert der Planer. Die Mannschaftsräume für die Feuerwehrleute sollen im Hauptgebäude gegenüber untergebracht werden. Insgesamt schlägt der Plan mit 750 000 Euro zu Buche. Viel Geld, das Bürgermeister Krafft zufolge jedoch gut investiert ist. Denn nach der Feuerwehr soll der Bauhof das Gebäude als Kalthalle nutzen.

Von einem „Geniestreich“ sprach CDU-Vorsitzender Ralph Seubert. Denn die Gemeinde baue kein Provisorium, das hinterher nicht mehr zu nutzen sei, sondern werte gleichzeitig den Bauhof auf, der eine neue Halle bekomme. Albrecht Hanser von den Freien Wählern hatte dagegen trotz der „genialen Verbindung“ Probleme mit den Kosten und enthielt sich bei der Abstimmung ebenso wie Hans-Günther Moser (Grüne).