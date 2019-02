Neuer Rad- und Gehweg kommt

Dem Neubau eines Rad- und Gehweges entlang der Kreisstraße 7706 zwischen Mückle und Gießenbrücke steht nichts mehr im Wege. Gemeinsam mit Vertretern des Landkreises Bodenseekreis sowie mit Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger hat Achim Krafft, Bürgermeister aus Langenargen, am Donnerstag eine entsprechende Bauvereinbarung unterzeichnet. In die Maßnahme werden rund 930 000 Euro investiert, wobei das Land 50 Prozent an Fördergelder in Aussicht stellt. Baubeginn ist im April, die Fertigstellung ist für Juli 2019 geplant.

Radfahrer und Spaziergänger dürfen sich freuen. Bereits im Juli soll zwischen Mückle und Gießenbrücke ein verkehrssicherer Lückenschluss im Zuge der ausgeschilderten Radwegeverbindung zwischen der Argen und Oberdorf fertiggestellt sein. „Die K7706 dient als wichtige zwischengemeindliche Verbindung von Langenargen über Oberdorf in Richtung Laimnau. Wir sind froh, diese langersehnte Verbesserung vor allem für Radler nun angehen zu können“, sagte Langenargens Bürgermeister Achim Krafft im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung, der Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger sowie Tobias Gähr vom Landratsamt beiwohnten.

Wie Gähr erklärte, werde die Streckenführung aus Richtung Oberdorf bei der Station 2.080 an einem Wirtschaftsweg beginnen und bei der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße beziehungsweise dem Übergang zur K 7776 enden, wobei der bestehende Wirtschaftsweg auf einer Länge von rund 130 Meter asphaltiert wird. „Der geplante Radweg ist in der Radwegnetzkonzeption des Bodenseekreises von 2016 mit der Priorität 1 enthalten. Wir freuen uns, dass beide beteiligten Gemeinden dieses wichtige Vorhaben so vorbildlich unterstützen, vor allem wenn man bedenkt, dass die ersten Planungen hierzu bereits zehn Jahre zurückliegen“, sagte der Amtsleiter für Straßenbau.

Wie die Beteiligten weiter ausführten, werde man im Zuge der Arbeiten auf der Strecke Lehrrohre verlegen, um für einen späteren Ausbau des Breitbandnetztes via Glasfaserkabel gerüstet zu sein. „Fast eine Millionen Euro sind eine beachtliche Summe für ein so relativ kleines Stück Radweg. Die Qualität für die Endnutzer wird sicherheitstechnisch jedoch sehr hoch sein“, sagte Krafft und Enzensperger fügte hinzu: „Nichtsdestotrotz gibt es diesbezüglich in beiden Gemeinden noch einiges zu tun“.

Einig und dankbar zeigten sich die beiden Bürgermeister zudem ob der Tatsache, dass die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern im Vorfeld fair, sachlich und angenehm verlaufen seien. Den genauen Termin für die Einweihung des neuen Rad- und Gehweges im Sommer werde man entsprechend publizieren: „Aufgrund der Tatsache, dass Oberdorf und das Argental dieses Jahr ihr 1250-jähriges Bestehen feiern, stellt dieser Verbindungsweg auch hinsichtlich der engen Verbundenheit beider Orte eine sinnbildliche Brücke dar“, stellte Krafft schließlich fest.