Neuer Name, neuer Vorsitzender

Die Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde des Seenforschungsinstituts in Langenargen erbrachte einige Neuerungen. An die Stelle von Umweltminister a.D. Ulrich Müller, der altershalber nach 16 Jahren den Vereinsvorsitz aufgab, wurde einstimmig Michael Bussek, früherer Leitender Regierungsdirektor des Landratsamtes Bodenseekreis, gewählt. Ulrich Müller bleibt dem Verein aber als Beisitzer im Vorstand erhalten. Zur neuen Geschäftsführerin des Vereins wurde Frau Ilona Zirkler, Langenargen, gewählt. Das teilt der Verein in einem Schreiben mit.

Eine weitere Neuerung ergab sich im Rahmen einer gründlichen Überarbeitung der Satzung: Der Name des Vereins, der bisher immerhin voll ausgeschrieben zehn Wörter umfasste, wurde vereinfacht. Künftig heißt der traditionsreiche Verein einfach „Förderverein Seenforschung Bodensee e.V.“, wobei alle Mitglieder die unverändert große Verbundenheit zum Seenforschungsinstitut unterstreichen. In der Satzung wurde dies auch dokumentiert.

Bei den Vereinsaktivitäten stachen laut Bericht vor allem zwei Dinge aus dem letzten halben Jahr heraus: Ein Zuschuss von 3000 Euro aus der Vereinskasse an die Außenstelle Radolfzell des Global Nature Fund, der sich in einem internationalen Projekt mit dem Thema der Mikroplastikbelastung in Binnengewässern befasst. Außerdem wurde der Verein mit einem Vermächtnis in Höhe von 10 000 Euro von Anton Teiber bedacht, der junge Mitarbeiter, die vorübergehend am Institut tätig sind, fördern wollte.

Schließlich ist auch der zusammen mit der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen durchgeführte Fotowettbewerb zum Thema „Bodensee“ bald abgeschlossen. Nach einer Ausstellung der Siegerfotos im Rathaus Langenargen wird der Wettbewerb im Jahrbuch des Bodenseekreises „Leben am See“ seinen Niederschlag finden.