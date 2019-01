Neue Gesichter sind an der Spitze

Die Bürgerkapelle Langenargen hat einen neuen ersten Vorsitzenden. Florian Knierim wurde mit großer Mehrheit zum neuen Chef der Musikergemeinschaft gewählt, nachdem Harald Breyer nach zwei Jahren Amtszeit seinen Posten zur Verfügung gestellt hat. „Es war eine schöne, wenn auch arbeitsreiche und spannende Zeit mit Euch“, sagte Breyer unter langanhaltendem Beifall bei der Jahreshauptversammlung am Dienstagabend, nachdem er Tilmann Buck für seine langjährige Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannte.

Florian Knierim heißt der neue Mann an der Spitze der Bürgerkapelle. Mit überwältigender Mehrheit wurde er von den aktiven Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung eindrucksvoll gewählt. „Es ist gut und schön, dass nun eine neue, jüngere Generation am Ruder ist und sicherlich mit neuen und frischen Ideen unser Orchester bereichern wird“, betonte der bis dahin amtierende erste Vorsitzende, Harald Breyer, kurz nach der Wahl.

Der scheidende Musiker betonte, dass seine Amtszeit von zahlreichen schönen Momenten geprägt war, diese aber auch viel Zeit in Anspruch genommen habe: „Mein Dank gilt meinem tollen Vorstandsteam, unserem Dirigenten Florian Keller, der Gemeindeverwaltung für die tolle Zusammenarbeit, vor allem aber unseren Musikern, die sich so vorbildlich engagieren“, schloss Breyer kurz vor der Stabsübergabe. Zur großen Freude aller ernannte er im Namen der Vorstandschaft Tilman Buck zum Ehrenmitglied: „Was Du für uns geleistet hast, würde den Zeitrahmen sprengen. Herzlichen Glückwunsch lieber Tilmann“.

Zuvor berichtete Harald Breyer in seinem Rückblick über ein erfolgreiches Jahr, welches im Starkbierfest seinen absoluten Höhepunkt fand. Bei zahlreichen Auftritten, unter anderem während der Fasnet, bei den Promenadenkonzerten, der dreitägigen Konzertreise in die Pfalz, beim Uferfest, aber auch bei vielen weiteren Konzerten zu den verschiedensten Anlässen, hätten die Musiker die Öffentlichkeit in nah und fern mit ihrem klangvollen Können begeistert.

Voller Lob für die Musiker

Auch Dirigent Florian Keller war ob der Qualität und des Einsatzes seiner Schützlinge voll des Lobes, vergaß aber nicht zu betonten, dass man sich auf dem bestehend hohen Niveau nicht ausruhen dürfe. Der musikalische Leiter sah seine Register, besonders beim Starkbierfest, in Bestform: „Was ihr hier abgeliefert habt, war nicht zu toppen. Die Gäste in der Festhalle haben getobt. Ein großes Kompliment und meine Hochachtung an Euch alle. Das erstmalig durchgeführte Registerprojekt konntet ihr ebenfalls mit Bravour und Klasse meistern“, lobte der Kapellmeister, bevor er appellierte, die Probenbesuche nicht zu vernachlässigen, um die hohe Qualität der Bürgerkapelle auch künftig zu halten beziehungsweise weiter zu steigern.

Bürgermeister Achim Krafft bestätigte in der Bürgerkapelle Langenargen einen verlässlichen und wohlklingenden Partner, dessen Können man bei vielen Anlässen im Jahr gerne in Anspruch nehme: „Mit ihren Auftritten unterstützen und pflegen Sie das weltliche und kirchliche Gemeindeleben. Mein Dank gilt allen Musikern sowie der Vorstandschaft für die geleistete, großartige Arbeit. Machen Sie weiter so“, sagte er.

Nach dem Jahresrückblick durch Schriftführer Alexander Rothacher und dem tadellosen Kassenbericht erfolgte einstimmig die Entlastung der gesamten Vorstandschaft.