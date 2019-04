Neue Feuerwehr: Planer hat Gewichtsprobleme

Zuerst stand fest, dass der neue Standort der alte sein wird, dann folgte ein Wettbewerb, jetzt geht es ans Feintuning. Die Planungsgeschichte des neuen Feuerwehrhauses dauert schon länger als 15 Monate. Der nächste Schritt: In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat sich das Konstanzer Büro vorgestellt, von dem der Siegerentwurf stammt. Eine der Herausforderungen: Die private Tiefgarage, die sich unter dem Grundstück in der Oberdorfer Straße befindet, muss den Neubau tragen können.

„Hybridbauweise“ heißt das Zauberwort, mit dem das Planungsbüro Lanz Schwager Architekten das Gewichtsproblem lösen will. Die Idee dahinter: Damit das Haus möglichst leicht wird, sind zwar die Innenwände aus Beton, die Außenschale ist aber aus Holz. Ein „weiterer wichtiger Entwurfsgedanke“, den Chef Nicolas Schwager vorstellte: Der Vorplatz soll geöffnet und damit Blickkontakt zur schmucken „Villa Wahl“ nebenan hergestellt werden. Noch ein bedeutender Vorteil: Bei der Ausfahrt aus den Boxen haben die Feuerwehrleute direkt freie Sicht nach links und rechts.

Bislang steht eine Fahrzeughalle im Weg. Das neue Feuerwehrgebäude soll dagegen zur Gänze parallel zur Oberdorfer Straße angesiedelt sein. Und das hauptsächlich auf zwei und nur zu einem kleinen Teil auf drei Geschossen – „um den Maßstab nicht zu sprengen und sich in die Nachbarschaft einzufügen“, führte Nicolas Schwager aus. Sein Büro, das seit 1999 besteht und zehn Architekten beschäftigt, „bearbeitet alle Leistungen vom Vorentwurf bis zur Bauleitung“, und hat bereits drei Feuerwehrhäuser gebaut, eins davon in Markdorf. Nachdem die Konstanzer den Langenargener Wettbewerb mit ihrem Vorentwurf für sich entschieden haben, machen sich die Fachleute dem Chef zufolge an unzählige Zeichnungen, die jedes Detail, jede Leiste, jeden Anschluss bis ins Kleinste wiedergeben.

Der Gemeinderat segnete einstimmig ab, fünf Planer zu beauftragen, unter ihnen: das Büro Merz Kley Partner aus Dornbirn, das sich um die Statik kümmert, die Vermessungsingenieure Collins und Knieps aus Langenargen und der Friedrichshafener Francesco Amato, der die Planung im Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär übernimmt. Außerdem gefragt: die Feuerwehrleute, die am Feintuning nicht zuletzt deshalb beteiligt sind, weil sie in und mit dem Neubau arbeiten müssen.

Was sich außer der Planung noch ändern dürfte, sind die Kosten, wie Bürgermeister Achim Krafft erklärte. Die 4,4 Millionen Euro, von denen immer wieder die Rede ist, stammten noch aus der Machbarkeitsstudie und seien 15 Monate alt. Wenn im nächsten Winter die Ausschreibungen starten, zeige sich, was der Markt dann wirklich will. Klar ist dem Bürgermeister allerdings jetzt schon: „Am Ende des Weges wird nicht dieselbe Zahl stehen.“

Dazu kommt ein Anteil in Höhe von 300 000 Euro an einer Halle, die gerade für insgesamt 750 000 Euro auf dem Bauhofgelände gebaut wird. Dort kommt die Feuerwehr in der Zeit unter, in der das alte Gebäude in der Oberdorfer Straße abgerissen und das neue gebaut wird. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht.