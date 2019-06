Neue Doppelspitze der Langenargener Grünen

In einer außerordentlichen Hauptversammlung haben die Langenargener Bündnisgrünen am Donnerstagabend im „Taj Mahal“ einstimmig eine neue Doppelspitze samt Beisitzer gewählt. Neue Vorsitzende ist die Diplom-Betriebswirtin Katrin Brugger, ihr Pendant der 21-jährige Student Fabio Falch. Sie übernehmen die Ämter von Maria Hestermann und Jürgen Brandenburg. Beisitzer ist Fraktionsvorsitzender Ulrich Ziebart, der das Scharnier zum Gemeinderat bilden soll.

Als Anfang des Jahres eine Mehrheit für eine Offene Liste zur Gemeinderatswahl votierte, war Vorsitzender Jürgen Brandenburg zurückgetreten. Er und Maria Hestermann hatten sich für eine reine Parteien-Liste ausgesprochen. Wie angekündigt, hatte Maria Hestermann am Donnerstag nicht mehr kandidiert. Mit ihrer offenen Liste hatten die Langenargener Grünen am 26. Mai 30,8 Prozent der Stimmen und fünf Ratssitze erobert. Womit man nach den Freien Wählern zweitstärkste Fraktion im Rathaus geworden ist und die CDU abgehängt hat.

„Langenargen wird eine grüne Gemeinde“, gratulierte Kreisvorsitzender Matthias Klemm den Parteifreunden zu ihrem Gemeinderatswahlergebnis, mit dem die Langenargener Bündnisgrünen nach Heiligenberg und Überlingen die drittstärkste Fraktion im Bodenseekreis sind. Für Klemm zwar Grund, ein „bisschen stolz“, aber auch nicht zu euphorisch sein zu dürfen. Grüne machten Politik für die Aufgaben vor Ort, stünden für Transparenz und das bedeute harte Arbeit, weiß er, der an die noch einzigen „weißen Flecken“ Hagnau und Eriskirch erinnerte, in denen man aktiv werden sollte. In Friedrichshafen, bemerkte er, haben die konservativen Parteien keine Mehrheit mehr, was die Möglichkeiten biete, ganz andere Ideen einzubringen.

Gemeinderätin Silke Falch ließ noch einmal die Überlegungen von Anfang des Jahres Revue passieren, als man über eine offene Liste diskutierte, sich zu ihr entschlossen hat und sie mit 18 Kandidaten füllen konnte. Mehr Miteinander und Transparenz wünscht sie sich für die Arbeit im Gemeinderat. „Stimmenkönig“ Ulrich Ziebart streifte die „erstaunliche Dynamik“, die sich zugunsten der Grünen vor den Gemeinderatswahlen entwickelt hat und verortete den Wahlerfolg auch in der offenen Fraktionsarbeit, die man auch künftig pflegen will. Schade, nannte er mit einem Schmunzeln, dass es von den 18 Grünen Kandidaten für 13 nicht in den Gemeinderat gereicht hat.

Einen weiteren Grund für die grünen Erfolge in Langenargen sieht Katrin Brugger darin, sich mit den Themen auseinandergesetzt und inhaltlich überzeugt zu haben. Dazu zählte in der Diskussion auch das Geschehen um den Bürgerentscheid. Sensible Wähler hätten in diesem Zusammenhang einen Vertrauensbruch und ein „falsches Spiel“ anderer Gruppierungen gespürt. Silke Falch sprach einen Vertrauensvorschuss und „Gewinn für die Demokratie“, als die Grünen eine gut vorbereitete Bürgerversammlung im Münzhof veranstalteten. Andere seien später nachgezogen, allerdings mit falschen Versprechungen. Für die Grünen sei immer ein Anliegen gewesen, die Bürger mitzunehmen, betonte Ulrich Ziebart. Mit diesem Vertrauensvorschuss und den damit verbundenen Erwartungen solle nun verantwortungsvoll umgegangen werden, empfahl Kreisvorsitzender Matthias Klemm, der daran erinnerte, dass sich die Grünen mit ihren 40 Jahren im besten Alter befänden. Dagegen sehe die SPD mit ihren 110 ziemlich alt aus, meinte Jürgen Brandenburg.

Die mit Blumen verabschiedete Maria Hestermann appellierte an die neuen Gemeinderäte, eine Trinkwasseruntersuchung im Gemeindebrunnen zu fordern. Die Menschen seien im Umgang mit dem Landverbrauch und Lebensmitteln achtsamer geworden. Es habe ein Umdenken stattgefunden. Jeden Tag entstünden in Deutschland acht neue Bio-Höfe. Schon vor zehn Jahren hat sie eine gentechnikfreie Bodenseeregion als Thema gesetzt.