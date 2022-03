Neue Baby-Musikgartenkurse an der Musikschule Langenargen

Mit dem Beginn des Frühjahrs starten wieder ab Montag, 7. März, die Baby-Musikgartenkurse an der Musikschule Langenargen unter Leitung von Anita Zimmermann, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist.

In diesen Kursen wird auf spielerische Art und Weise mit Tönen, Klängen, Rhythmen und Geräuschen die Sinneswahrnehmung und Konzentration sowie die Entwicklung der Musikalität im zarten Kindesalter gefördert und geweckt. Ganz ohne Leistungsdruck werden die Kinder so mit ihren Begleitpersonen an die Musik herangeführt und sind eingeladen die Stunde musikalisch mitzugestalten. Die Kurse finden jeweils montags statt um 9 Uhr für Kinder ab zwölf Monaten. 10 Uhr für Kinder ab sechs Monaten sowie 11 Uhr für Kinder ab 18 Monaten. Anmeldungen via E-Mail an maucher@musikschule-langenargen.de. Weitere Fragen können an die Musikschulleitung (07543 / 93 18 12 oder an info@musikschule-langenargen) gerichtet werden.