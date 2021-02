Narrenzunft d'Dammglonker - Musik am und auf dem See

Die Zunft der Dammglonker vom Bodensee gibt es schon seit 1955, und auch im etwas anderem 66. Jahr rocken sie ihre Schalmeien - dieses Mal eben auf Abstand. Für den Wettbewerb haben verschiedene Zunftmitglieder ihre eigenen kleinen Videoschnipsel gedreht - auf Land, Wasser und in fernen Stränden.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.