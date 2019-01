Narrensprung lockt viele Besucher an

Bei kühlem aber trockenem Wetter haben am Sonntag einige Tausend Schaulustige sowie rund 4500 Hästräger und Musikkapellen Langenargen in eine Narrenhochburg verwandelt. Zuvor spendierten die Mäschkerle aus Tettnang im Rahmen des Zunftmeisterempfangs auf Schloss Montfort Bürgermeister Achim Krafft eine goldene Kloschüssel, gefüllt mit Kressbronner Wein, während die Narrenzunft Seegockel Langenargens Zunftmeister „Jack-Bidgo“ Lothar Berger zu dessen Abschied auf die Titanic schickte.

Bereits am Samstagabend hatten die Mitglieder der Narrenzunft d’Dammglonker vor vielen Zuschauern den Auftakt zur schönsten Jahreszeit mit dem Narrenbaumsetzen, der Narrentaufe, dem traditionellen Brauchtumsabend sowie mit der anschließenden Hexenparty ausgiebig gefeiert. Beim letzten Auftritt von Zunftmeister Lothar Berger gab es eine Premiere: Mit Markus Bahlke präsentierte der Zunftchef einen neuen Büttel, der neben Urgestein „Zappi“ alias Claudius Langenmayr künftig die große Schelle schwingen wird. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des großen Narrensprungs, nicht aber, ohne zuvor beim traditionellen Zunftmeisterempfang im Schloss Montfort so manche närrische Stichelei abzufeuern.

Willkommene, lokalpolitische Themen, wie die Einrichtung neuer WC-Anlagen im Ort, griffen die Freunde aus Tettnang und Luzern auf. Schließlich gab es als Gastgeschenk aus der Stadt, wo bekanntlich Milch und Honig fließen, ein aus Gold gefertigtes Klo, dessen Inhalt mit Kressbronner Wein gefüllt war: „Nun kommen WC-Touristen in die Sonnenstube nach Bodensee, denn wer hat schon einen mit diamanten besetzten Toilettendeckel, samt einem Narr, der aus der Schüssel juckt“, bemerkten die langjährigen Freunde von der Wey-Zunft Luzern und Tettnangs Narrenchef Michael Pfau wusste: „Wir sind die Lieblingszunft der d’Dammglonker und helfen aus, wo wir können. Herr „Ober“-Bürgermeister Achim Krafft, unsere Hochachtung, Sie haben in Langenargen das Problem erkannt: Sie bauen eine barrierefreie Luxus-Toilette für den fußkranken Dammglonker, der sein Geschäft künftig nicht mehr an der Außenwand des Altersheims verrichten muss und dank einer Blitzschutzanlage nicht beim Sch…. vom Blitz getroffen werden kann. Für rund 220 000 Euro kann man das erwarten.“

Grandios der Auftritt der Narrenzunft Seegockel, die Lothar Berger anlässlich seines letzten Zunftmeisterempfangs auf die Titanic schickten. „Jack“ Berger legte sich lasziv aufs Sofa, lies sich in erotischer Pose zeichnen und wurde anschließend mit Trillerfpfeife symbolisch in die Fluten des Bodensees geschickt, während Bürgermeister Achim Krafft seinem Kressbronner Amtskollegen, dem Nonnenbach-Napoleon Daniel Enzensperger, die närrischen Leviten las: „Es gibt Gäste die bei uns willkommen sind und solche, die weniger beliebt sind. Lieber Daniel, Kressbronn soll die schönste Gemeinde am Bodensee sein? Merke: Langenargen hat Visionen, Kressbronn lebt von Illusionen“, scherzte der Langenargener Rathauschef in Anspielung auf die Bemerkungen, die Enzensperger in seiner Rede beim Neujahrempfang in Richtung „LA“ zum Besten gab.

„Sowieso-Allweilno“ hieß es dann für den närrischen Lindwurm um 13.30 Uhr. 72 bunte, lustige und bestens gelaunte Zünfte Gruppen mit rund 4500 Hästrägern und zahlreichen Musikkapellen zeigten, wie schön und vielfältig die Fasnet sein kann. Ob Hopfenweiber aus Oberdorf, die Wangener Kuhschelle, die Bärenzunft Bermatingen,, Schussenbohle aus Kehlen samt Vogter Heufresser, Bobohle aus Rot an der Rot oder die Hundsknochen Rötenbach: „Die vielen Narren und fantastischen Zuschauer haben uns heute einen wunderbaren und kurzweiligen Nachmittag beschert“, resümierte Zunftmeister Lothar Berger.