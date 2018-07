Nachwuchs segelt sehr konzentriert

Der Sieger des „2. Opti Team Race Germany“, das parallel zum Matchrace der Profis in Langenargen ausgesegelt wurde, ist das „Dream Team BW“ mit Niels Siegle, Yannik Warkus, Alexandros Vikas, Sarah Röck und Leon Zartl geworden. Sie dominierten im Finale gegen die Radolfzeller „Let’s Fets“.

„Die ersten beiden Teams haben sich im Finale ein sehr gutes Match geliefert“, beschrieb Jugendleiter Christian Zartl von ausrichtenden YC Langenargen. Doch letztlich unterlagen die jungen Radolfzeller Opti-Segler (die sich mit dem derzeit besten Opti-Segler Deutschlands, Marvin Frisch vom Württembergischen YC, verstärkt hatten) dem aus Kader-Seglern bestehenden Team. „Die sind sehr konzentriert gesegelt, haben kein Match verloren“, so Zartl. „Die Stimmung war sensationell“, war er am Sonntagabend ebenso begeistert wie erschöpft. Sechs Teams aus ganz Baden-Württemberg waren am Start. In der Vorrunde segelte jedes Team mit je vier Schiffen zweimal gegen jedes andere Team. Dass alles regelgerecht zugeht, dafür passte auf dem Wasser ein Schiedsrichter-Team um Jury-Obmann Jürgen Graf auf.

Nicht ganz einverstanden mit den Entscheidungen auf dem Wasser war dagegen Jung-Star Frisch. „Es war etwas unglücklich. Mehrere krasse Fehlentscheidungen wurden gegen mich getroffen“, urteilte der 14-Jährige. Einmal sei ihm ein Gegner hinten aufs Schiff gefahren, ohne dass eine Strafe dafür vergeben wurde, ein anderes Mal sei eine Bojenberührung im gegnerischen Team nicht gesehen oder geahndet worden.

Doch während bei normalen Regatten Proteste nachher auf dem Land verhandelt werden, ist beim Team-Race mit der Sofort-Entscheidung des Schiedsrichters im Regelfall alles erledigt. „Das ist das tolle beim Team-Race, es gibt keine Protestverhandlung nachher, man kann gleich aufräumen“, ist Wettfahrtleiter Knut Kämpfert von diesem Wettkampfformat überzeugt. Die Regattabahn hatte er publikumsnah direkt vor den Molenkopf des Fähranlegers gelegt. Sowohl am Samstag wie auch am Sonntag legte die Wettfahrtleitung eine Pause zwischen den Rennen an Land ein. Die kleinen Segler waren denn auch am Sonntagabend längst nicht so ermüdet wie die Profisegler, die zum Teil zehn Stunden auf dem Wasser waren. „Es war nicht so anstrengend, wir haben ja immer zwischen den Wettfahrten Pause. Das war ganz okay“, wiegelte Team-Kapitän Niels Siegle ab, als das Sieger-Team im Rahmen der Pressekonferenz der Profis nach den Strapazen befragt wurde. „Ihr seid unsere Zukunft, ich seid unsere wichtigsten Segler“, zollte auch Matchrace-Veranstalter Harald Thierer den sechs Teams seinen Respekt und kündigte an, dass das Team-Race der Jugend auch kommendes Jahr wieder im Programm des Matchrace Germany seinen Platz finden werde.

Bei der Preisverteilung erhielt jeder Segler ein zweidimensionales Opti-Modell, die ersten drei Plätze in den Farben Gold Silber und Bronze. Danach belagerte der Nachwuchs dann die Profisegler. Besonders begehrt waren Autogramme von Weltmeister Adam Minoprio (vor zehn Jahren selber noch Opti-Segler), der bestimmt 50 Mal seinen Namen auf Poster und Shirts schrieb. (vg)