Nach der Theorie folgt die Praxis

Vergangenen Samstag hat die Neulingsprüfung der Schiedsrichtergruppe (SRG) Friedrichshafen im WFV-Fußballbezirk Bodensee stattgefunden. Nach dem rund dreiwöchigen Lehrgang mit 17 Teilnehmenden haben 14 von ihnen auf Anhieb die Prüfung bestanden. Drei Anwärter waren krankheitsbedingt am Prüfungstermin verhindert oder werden versuchen, in einem zweiten Anlauf die Anforderungen zu erfüllen.

Bunt gemischte Gruppe

In zehn Lerneinheiten wurden den Teilnehmern durch die Lehrwarte Andreas Reichle und Svenja Neugebauer das theoretische Handwerkzeug näher gebracht. Ergänzend konnten die Teilnehmer in Online-Modulen ihr Wissen vertiefen. Den Kurs absolviert haben junge wie auch ältere Teilnehmer. Auch war die Gruppe, was die Erfahrung betrifft, sehr heterogen. Mitgemacht hatten Spielertrainer und Spieler, jedoch auch völlig unerfahrene Teilnehmer. Daniel Di Leo, Spielercoach beim Fußball-Landesligisten VfB Friedrichshafen, fand den Kurs gut und wichtig. „Ich habe auch einiges Neues gelernt“, so Di Leo.

Nach der Theorie folgt nun die Praxis: Hier können die Absolventen ihr Erlerntes umsetzen und aktiv in die Rückrunde zunächst in den unteren Jugendklassen einsteigen. Dabei werden sie von erfahrenen Schiedsrichterkameraden begleitet, um sie bei der Spieladministration und Spielleitung zu unterstützen.