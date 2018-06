Nach dem Ausgleich kippt das Spiel

Die Hippos haben zum Saisonauftakt der Handball-Kreisliga B Bodensee beim Gegner in Hohenems ein 22:22 erreicht. Der Gegner aus Vorarlberg (die Reserve des Landesligisten) wurde für die Hallenrunde neu gemeldet. Auch die Hippos wurden vereinsintern neu sortiert und mussten zudem kurzfristig auf Georg Vögele verzichten, der in der Ersten aushalf.

Die Mannschaft spielte in dieser Konstellation noch nicht zusammen, sodass nur die Abwehr um beide stark haltenden Torhüter stabil stand. Der Angriff zeigte sich über den gesamten Spielverlauf schwerfällig. Dennoch erwischten die Gäste einen recht guten Start. Die Gäste vom See gingen mit einer hauchdünnen Führung von 13:11 in die Kabine.

Mit dem Ausgleich in der 36. Minute kippte das Spiel. In den darauffolgenden zehn Minuten warfen die Emser einen 3-Tore-Vorsprung heraus. Zwei Auszeiten der HSG waren notwendig, um wieder zurück in die Spur zu finden. In der 52. fiel der erneute Ausgleich zum 21:21. Der Führung in der 56. Minute jedoch folgte der neunte Ausgleich eine Minute später. Am Ende hatten die See-Hippos noch Glück, dass die Emser in den letzten 70 Sekunden zwei 7-Meter verwarfen. Marc Hommel war mit 14 Treffern Alleinunterhalter auf Seiten der HSG.

Ausführlicher Bericht unter:

hsg-langenargen-tettnang.de