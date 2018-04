Musikschulkinder auf Weltraumreise

Rund 150 Eltern und Freunde haben am Mittwoch die wundersamen Erlebnisse der beiden Bruchastronauten Pinke und Winke miterleben dürfen. Das Kindermusical, das unter der Regie von Getrud Vogel in der Festhalle aufgeführt wurde, gefiel durch lustige Lieder und viel Humor. „Wir haben sehr viel geübt und freuen uns, ihnen eine spannende Geschichte über zwei draufgängerische Mädchen erzählen zu dürfen, die in einem Raumgleiter tief in den Weltraum hineinfliegen und seltsame Planetenbewohner kennenlernen, bevor sie mit einem üblen Meteoriten den Kampf aufnehmen müssen und hoffentlich wieder heil auf die Erde zurückkehren“, sagte Vogel in ihrer Begrüßung. Am Ende gab es für die Nachwuchsschauspieler verdientermaßen reichlich Beifall und Anerkennung als Lohn für die vielen Probenstunden und Übungseinheiten.