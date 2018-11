Musikschule Langenargen stimmt auf Weihnachten ein

Ein bunt gemischtes und vorweihnachtliches Musikprogramm wollen die Schüler der Musikschule Langenargen beim Adventskonzert am Samstag, 1. Dezember, 19 Uhr, präsentieren.

Eröffnen wird das Konzert der Spielkreis unter der Leitung von Reinhard Prinz. Im Anschluss konzertiert das Vororchester unter der Leitung von Stefan Heitz – „man darf darauf gespannt sein, denn es konnte erst kürzlich während eines anstrengenden Probenwochenendes auf der Ravensburger Veitsburg sein Konzertprogramm verfeinern“, schreibt die Musikschule im Vorbericht. Demnach bestreitet das Jugendblasorchester im Anschluss unter Stabführung von Musikschulleiter Florian Keller den zweiten Teil des Konzertes. Auf ein bunt gemischtes Konzertprogramm darf sich das Publikum somit schon heute freuen, verspricht die Vorschau auf den Abend.

Um das leibliche Wohl sorgen sich die Eltern des Elternbeirates, die Mitglieder des Fördervereins der Musikschule sowie der Bürgerkapelle. Alle Eltern, Großeltern, Freunde und Gönner der Langenargener Musikschule, alle Musikinteressierten sowie Gäste aus nah und fern sind eingeladen, den Klängen der Musiker am Samstag, 1. Dezember, zu lauschen. Beginn ist um 19 Uhr in der Festhalle in Langenargen.