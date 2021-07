Musikschule Langenargen erfolgreich beim Landeswettbewerb „Jugend Musiziert“ vertrete

Frida Paust, Linus Dopheide (links) und Jakob Bucher von der Musikschule Langenargen sind mit Horn und Tuba beim Wettbewerb „Jugend Musiziert“ auf Landesebene in Calw vertreten gewesen. Die jungen Talente konnten laut Pressemitteilung erneut ihr Können unter Beweis stellen. So erreichten Frida Paust am Horn und Linus Dopheide an der Tuba mit 22 Punkte einen 2. Preis. Jakob Bucher, ebenfalls an der Tuba, erzielte mit 23 Punkten einen 1. Preis. In diesem Jahr war die Vorbereitung auf den Wettbewerb, der sich um viele Monate aufgrund der Pandemie nach hinten verzögerte und gepaart mit wochenlangem Online-Unterricht, laut Mitteilung besonders schwierig. Umso mehr freue sich die Musikschule über den Erfolg der Schülerinnen und der Schüler.