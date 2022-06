Musikschule Langenargen bietet Kurs für Gitarre am Lagerfeuer an

Die Musikschule Langenargen bietet für alle Einsteiger erstmalig einen Lagerfeuergitarrenkurs an. Über einen begrenzten Zeitraum (sechs Unterrichtseinheiten) werden die ersten Basics und Grundlagen zur Liedbegleitung mit der Gitarre erarbeitet und die ersten Songs unter der Leitung von Thomas Gollinger erlernt. Kursbeginn ist am Montag, 20. Juni, von 18 bis 18.45 Uhr. Benötigt wird eine Akustikgitarre mit Nilon oder Stahlseiten, diese kann aber auch gegen eine Leihgebühr für den Zeitraum des Kurses gemietet werden. Ein einmaliges Ausprobieren in der ersten Stunde ist möglich. Anmelden kann man sich unter maucher@musikschule-langenargen.de. Fragen können an info@musikschule-langenargen.de oder 07543/931817 gerichtet werden.