Musiksalon Hirscher kommt an

„Die große Hirscher-Familie muss noch mehr zusammenwachsen“: Das hat Berthold Müller, Vorsitzender des Fördervereins, jüngst bei der Hauptversammlung im Musiksalon Hirscher gefordert. Seine Vorstellung für ein erweitertes Programm: gemeinsame Veranstaltungen für Mitglieder und Nichtmitglieder, wie beispielsweise einen Videoabend mit Musikfilmen oder gemeinsame Musikabende.

Zur Versammlung in der ehemaligen Schalterhalle im Bahnhof kamen einem Pressebericht zufolge mehr als 20 von etwa 60 Mitgliedern. Seit ungefähr drei Jahren ist der Verein in Langenargen präsent. Ein Fazit: Der Musiksalon verströme im Stile der 50er-Jahre eine kultige Atmosphäre und sei Anlaufstelle für viele Musikfans geworden. Durch die einzigartige Einrichtung erinnert der Musiksalon an den einstigen Friseursalon Hirscher, der viele Jahrzehnte ebenfalls Kult in Langenargen war, heißt es. Nach dessen Schließung spendete die Familie Hirscher das gesamte Inventar an den Verein. So erkläre sich der Wandel vom ehemaligen Friseur- zum heutigen Musiksalon.

In seinem Rückblick ging Berthold Müller auf das rege Vereinsleben ein, das sich über das Jahr äußerst lebendig und mit viel ehrenamtlichem Engagement der Mitglieder präsentiere. Jeden Donnerstagabend ist „Schichtsalon“, die Gäste treffen sich auf ein Getränk und lassen den Tag bei Musik ausklingen. Am Samstagmorgen öffnet der Hirscher als Café und am Abend ist alle zwei Wochen Tanz-Party angesagt. Vergangenen Samstag stand zum Beispiel eine Dancenight mit DJ Tom aus Hamburg auf dem Programm. Tom Sießegger, ein Langenarger Eigengewächs, ist ebenfalls bekennender „Hirscher“-Fan und bringt immer wieder groovige Tanzmucke an den See.

Helfer willkommen

„Wir sind bei allen Veranstaltungen mit dem Besuch sehr zufrieden“, betonte Vereinsvorsitzender Berthold Müller. „Der Hirscher ist in Langenargen und in der Region angekommen.“ Freiwillige Helfer würden natürlich immer gesucht. Auch die Entwicklung der Finanzen des Vereins seien sehr erfreulich. Christine Köhle, verantwortlich für die Vereinskasse, legte laut Pressemitteilung bei Einnahmen und Ausgaben eine positive Bilanz vor. Bei den anschließenden Wahlen wurde das Team für ein weiteres Jahr einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender Berthold Müller, Stellvertreterin Sabine Steinert, Kassiererin Christine Köhle und Schriftführerin Barbara Weiler.