Musiker werden mit tosendem Applaus belohnt

Als musikalischer Botschafter der Gemeinde Langenargen hat das Jugendblasorchester Langenargen in den Pfingstferien am internationalen Musikfestival in Venedig teilnehmen dürfen und spielte mit Bravour zwei Konzerte in Jesolo und in der Basilika „Santi Giovanni e Paolo“ mitten in Venedig.

Doch nicht nur die Konzerte waren spannend, sondern auch all die Aktivitäten, die um Venedig und im Zusammenhang mit den Konzerten standen. So war die Spannung gleich am ersten Tag groß, als die Jugendlichen zum ersten Mal die Konkurrenz bei der Probe hörten – die Concert Band der Sir Wilfrid Laurier Secondary School aus Kanada. Und in dem einen oder anderen jungen Gesicht konnte man ablesen: „Aber wir spielen doch bestimmt besser als die!“ Einen wunderbaren Konzertabend durften dann die jungen Musiker zusammen mit dem kanadischen Orchester im Konzertsaal von Jesolo erleben und beide Orchester wurden mit tobendem Beifall belohnt. Was noch am Morgen als Konkurrenz empfunden wurde, mündete nach dem Konzert in ein wunderbares, spontanes Treffen mit den kanadischen Musikern wohl ein unvergessener Moment der Konzertreise.

Früh am nächsten Morgen ging es dann mit den Instrumenten und dem Schiff nach Venedig. Nach dem Besuch des berühmten Fischmarktes und einer Stadtführung eröffnete die Kammermusikbesetzung des Jugendblasorchesters mit einer Renaissance-Suite – passend zur großen Basilika „Santi Giovanni e Paolo“ und der Musikgeschichte der Stadt – souverän die zweite Hälfte des zweiten Konzertes der Reise.

Zeit für Sightsseing

Am letzten Tag war dann Zeit für Freizeitaktivitäten und so stand noch eine gemeinsame Fahrradtour auf dem Programm, die Besichtigung der Inseln um Venedig sowie ein Volleyballtournier am Strand. Nach einem tollen Ausklang der Konzertreise am Abend mit Feiern und Spielen am Strand ging es dann am nächsten Morgen mit dem Bus zurück nach Langenargen. Die jungen Musiker dürfen mit Freude auf fünf unvergessliche Tage mit wunderbaren neuen Freundschaften zurückblicken.