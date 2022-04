Müll gefunden: Mit Kunst an die Vernunft appelliert

Am Bodenseeufer in der Nähe der Schussenmündung ist neulich offensichtlich wieder kräftig gefeiert worden mit den üblichen Hinterlassenschaften. Als SZ-Leserin Johanna Sahin mit ihrer Enkelin dort spazieren ging, fanden sie 21 Flaschen, liegen gelassen nach einem Gelage, berichtet sie. Ihre Enkelin brachte der Müll dennoch auf eine kreative Idee. Sie schuf aus den Hinterlassenschaften ein kleines Kunstwerk, das beweist, dass auch aus Müll etwas Schönes entstehen kann. Gleichzeitig ist es ein Appell an Feiernde, ihren Dreck wieder mitzunehmen.