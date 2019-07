Mozart, Haydn und der liebe Augustin

Die Langenargener Schlosskonzerte präsentieren am Freitag, 2. August, Kammermusik aus der Zeit zwischen dem 18. und 21. Jahrhundert. Das mehrfach preisgekrönte Syzmanowski-Quartett tut sich für Mozarts „Stadlerquintett“ mit dem Klarinettisten der Wiener Symphoniker, Alexander Neubauer, zusammen. Bei zwei Kompositionen des Lindauer Pianisten Peter Vogel setzt sich der Komponist selbst an den Flügel. Vor dem Konzertbeginn um 19.30 Uhr gibt es um 18.45 Uhr eine Einführung in das Programm.

Wenn der Petersburger Cellist Alexey Stadler gute Laune hat, behauptet er, es sei kein Zufall, dass Mozarts Klarinettenquartett so heißt wie er. Wolfgang Amadeus Mozart widmete es seinem Freund und Freimaurerkollegen Anton Stadler, einem der besten Klarinettisten seiner Zeit. „Meine Vorfahren kommen aus Süddeutschland und Österreich“, sagt Stadler. Ob sie wirklich mit jenem Anton verwandt waren, weiß er nicht. Aber die Musik mag er. „Wenn ich Mozart spiele, ist er immer in der Nähe. In seiner Musik steckt alles von ihm“, sagt er.

Am kommenden Freitag wird er Mozarts Stadler-Quintett im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte spielen. Er vertritt Monika Leskovar vom Symanowski-Quartet am Cello. Für das Klarinettenquintett kommt noch Alexander Neubauer dazu, Professor für Klarinette an der Privatuniversität Wien und Mitglied der Wiener Symphoniker.

Seit seiner Gründung 1995 hat sich das Streichquartett aus Warschau zu einem der bemerkenswertesten Ensembles seiner Generation entwickelt. Für die Verbindung von Leidenschaftlichkeit, Musikalität und tiefem Verständnis wurde es mehrfach ausgezeichnet.

Dass die Vier Stadler als Vertretung gewählt haben, ist für den jungen Cellisten ein Geschenk. „Ich bin da aufgenommen worden wie ein adoptiertes Kind, wie ein Teil der Familie. Und das ist schön. Viele Dinge, die man sonst erst erarbeiten muss, sind schon klar, wie bei einer Familie am Frühstückstisch“, sagt er.

Eröffnung mit „Vogelquartett“

Den Abend eröffnen sie mit dem „Vogelquartett“ von Joseph Haydn, das am Beginn der Wiener Klassik steht. Haydn schrieb 1781 seinem Verleger, sie seien „auf eine ganz neue, besondere Art“ geschrieben. Im Vergleich zu den frühen Quartetten Opus 20 wirken die Linien der Instrumente frei, gesanglich, virtuos und unabhängiger.

Nummer drei nannte der Verleger „Vogelquartett“: Über pochende C-Dur-Klänge setzt die erste Geige einen Vogelruf, der sich als harmonisches Vexierspiel und tänzerisches Seitenthema fortsetzt.

Zwei weitere Werke des Abends stammen aus der Feder von Peter Vogel, Pianist und Komponist aus Lindau und künstlerischer Leiter der Langenargener Schlosskonzerte. „Mein Klavierquintett ist eine Variante des Klavierkonzerts aus demselben Jahr. Seine polyphonen Strukturen sind inspiriert von Johann Sebastian Bach. Er wird allerdings nicht konkret zitiert, die Entwicklung des Werkes geschieht aus sich selbst heraus“, sagt Vogel.

Seine Variationen über das Volkslied „Oh du lieber Augustin“ bewegen sich in bester Crossover-Manier durch verschiedene Musikgenres. „Alles steht letztlich im Dienst einer modernen musikalischen Beschreibung der historischen Person, die in ihrem schillernd-schrägen Charakter dem Leben stets positiv zugewandt war“, sagt er.

Er wird vor Beginn des Konzerts auf der Schlossterrasse eine Einführung in das Programm geben.