Mooser Weg: Langenargens Schultes wehrt sich gegen Vorwürfe

Bürgermeister Achim Krafft wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe versucht, über die Hintertür Flächennutzungsplan eine spätere Wohnbebauung am Mooser Weg durchzusetzen. Sein Vorschlag zu Beginn der Diskussion im November 2018 sei es gewesen, die fragliche Fläche aus der weiteren Planung herauszunehmen. Er habe sich dabei am Ergebnis des Bürgerentscheids orientiert. Eine Mehrheit der Wähler hatte sich im März 2018 gegen neue Häuser auf der Fläche nördlich des Mooser Wegs ausgesprochen.

Das Thema ist kompliziert und hochemotional: Schon im Vorfeld des Bürgerentscheids waren Gegner und Befürworter der letztlich verhinderten Wohnbebauung aneinander geraten. Dass der Mooser Weg erneut mehrfach im Rat behandelt worden ist, liegt an der derzeit laufenden Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP). Dort wird festgeschrieben, welche Fläche welchem Zweck dienen kann. Im Zuge dieses Verfahrens mussten die Langenargener Räte auch festlegen, welchen Status das Areal am Mooser Weg bekommen soll, für das die Mehrheit der Bürger keine Wohnbebauung wollte.

Die Verwaltung und Bürgermeister Achim Krafft hatten mit Blick auf das Bürgervotum vorgeschlagen, den Mooser Weg im FNP nicht als Wohnbaufläche auszuweisen. Dem folgte der Gemeinderat im November nicht – mit dem Argument, dass Langenargen neue Wohnungen brauche, und ergänzt um den Zusatzbeschluss, dass der Mooser Weg zwar als theoretische Wohnbaufläche erhalten werden soll, Häuser aber nur an einer anderen, noch zu findenden Stelle gebaut werden dürften.

So weit, so gut. Dass sich der Gemeinderat am Montag erneut mit dem Thema befassen musste, lag an einem Formfehler. Bei den FNP-Beschlüssen in Langenargen und Eriskirch standen laut Verwaltung zu bestimmten Themen nur digitale Pläne zur Verfügung, keine ausgedruckten. Hinzu kam, dass sich ein Bürger wegen des Novemberbeschlusses an die Kommunalaufsicht im Landratsamt gewandt hatte. Die Behörde teilte daraufhin mit, dass ein Flächentausch – wie vom Rat beschlossen – rechtlich nicht möglich sei.

Krafft: Beschluss umgesetzt

Der FNP und damit der Mooser Weg landeten erneut im Gremium. In der Sitzungsvorlage und auch in einem Vorabgespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sprachen sich Verwaltung und Bürgermeister Krafft zunächst allerdings dafür aus, den Mooser Weg als Wohnbaufläche im FNP zu belassen. „Damit habe ich den Beschluss vom November umgesetzt“, sagt Krafft. „Der war ja nicht wegzudiskutieren.“

In der Sitzung am Montag habe er mehrfach darauf verwiesen, dass er die fragliche Fläche ursprünglich aus dem FNP herausnehmen wollte. Am Ende folgten die Räte mehrheitlich dieser Idee. Den entsprechenden Antrag habe er formuliert, sagt der Bürgermeister. Der Vorwurf, er habe eine Bebauung des Mooser Wegs trotz des Bürgerentscheids unbedingt durchdrücken wollen, sei deshalb falsch.