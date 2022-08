Montfortcup: SC Breitenwang wiederholt seinen Triumph – ESV Friedrichshafen überrascht

Spannend war es allemal am vergangenen Wochenende beim 31. Internationalen Montfortcup der Eisstockschützen auf den Pflastersteinbahnen im Sportzentrum Langenargen. So musste beim Herrenturnier die Stockquote über den Sieger entscheiden. Auch wenn die Teams in diesem Jahr ungewöhnlich viele verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen hatten, durfte sich der Gastgeber ESC Langenargen über eine große Beteiligung freuen: ESC-Sportwart Raffael Tomasi konnte das Turnier mit 31 Mannschaften in den Kategorien Herren, Mixed und Duo nahezu voll besetzen.

Beim Herrenturnier am Samstag ging es besonders heiß her. Bis zum letzten der 78 Spiele war nicht klar, wer den großen Wanderpokal am Ende mit nach Hause nehmen darf. Während der mehrfache Schweizer Meister ESC am Bachtel nicht so richtig in Tritt kam, überraschten die Stockschützen aus Bad Wörishofen. Sie holten sich mit dem Langenargener Joe Beck am Ende bei 17:7 Punkten Rang drei. Der ESV Friedrichshafen überraschte ebenfalls, vor allem in der Schlussphase, als er nacheinander den beiden führenden Teams aus Breitenwang und Weichs mit deutlichen Siegen die Punkte abnahm. Am Ende reichte dies für die Häfler aber trotzdem nur für Rang acht. Nach dem letzten Durchgang waren die Tiroler vom SC Breitenwang und das bayerische Team SV Weichs dennoch ganz vorne und mit 20:4 Punkten gleichauf. Der Sieg ging aber an Titelverteidiger Breitenwang, der seinen Vorjahreserfolg dank der knapp besseren Stockquote wiederholte.

Langenargens Mixed-Team gewinnt nur ein Spiel

Einen Tag später ging es dann in die Duo- und Mixed-Wettbewerbe. Hier waren jeweils neun Teams am Start. Wie schon am Samstag kompensierten Spieler aus Langenargen Ausfälle bei anderen Mannschaften. Zumindest für das Duo Team von Stuttgart-Vaihingen war dies offensichtlich kein Nachteil, denn mit dem Langenargener Philipp Fritsch gelang mit 15:1 Punkten ein souveräner Turniersieg. Langenargens Vorstandsvorsitzender Alfons Göppinger sprang kurzfristig im Schweizer Team ESC am Bachtel ein und landete an der Seite von Ueli Mumenthaler, Ehrenpräsident des Schweizer Eisstockverbandes, auf Rang acht. Einzig beim Mixed-Wettbewerb stellte der ESC Langenargen ein eigenes Team, das aber nie so richtig ins Spiel kam. Buzzy Göppinger, Manuela Späthe, Roland Götze und Michael Frieling gewannen nur ein Spiel und landeten am Ende abgeschlagen auf dem letzten Platz. Besser machten es Joe und Isa Beck vom ESC, die mit einem Pärchen aus Bad Nauheim antraten und mit Rang vier nur knapp die Medaillenränge verpassten.