Montfort-Cup startet nach zweijähriger Pause wieder

Die Vorbereitungen im Yacht Club Langenargen (YCL) laufen auf Hochtouren. Nachdem am vergangenen Wochenende bereits die jungen Segler und Seglerinnen mit ihren Optimisten in nur einer Wettfahrt von geplanten sechs wegen Flaute bei der Montfort Junior Trophy ihr Können unter Beweis gestellt haben, sind nun die erfahrenen Segler und Seglerinnen von Donnerstag bis Samstag an der Reihe. Dann bei hoffentlich mehr Wind.

Eher zurückhaltende Segler

Mit 32 gemeldeten Booten sei die Teilnahme nach der zweijährigen Corona-Pause aber eher zurückhaltend, bedauert Ralf Strobl, Mitglied der Wettfahrtleitung im YCL. „Die Pause scheint Spuren hinterlassen zu haben. In den Jahren davor haben sich fast doppelt so viel Boote zum Montfort-Cup gemeldet. Viele Steuermänner finden keine Mannschaft und manch einer muss aus diesem Grund seine Meldung wieder zurückziehen. Das ist nicht nur beim Montfort-Cup so, sondern eher ein allgemeines Phänomen in diesem Jahr“, sagt Strobl.

Dennoch bleibt man im YCL optimistisch und hofft, dass die Wettfahrtszene wieder in Schwung kommt. Der Aufwand bleibt für die Veranstalter auch mit weniger gemeldeten Booten hoch. An die 50 Helfer zu Wasser und zu Land werden im Einsatz sein. Wenn der Wind mitmacht, sollen es zwölf Wettfahrten über drei Tage verteilt im Up-and-Down-Kurs werden. Gesegelt wird auf zwei Bahnen und in vier Startgruppen. Zur Startgruppe ORC 1 zählt auch die Carbomare 35 vom YCL namens „Zicke“ von Christian Schrode, die schon viele Jahre beim Montfort-Cup dabei ist. „Die Konkurrenz ist groß und Fehler während der Regatta werden sofort bestraft“, erklärt der Steuermann, der am Donnerstag mit sechs Mann an Bord an den Start gehen wird. Trainiert habe man zur Vorbereitung in dem Sinne, ob an Bord alles funktioniere, da die Saison gerade erst beginne und das Boot noch nicht lange im Wasser sei, so Schrode.

Die Segelmacher sind nicht automatisch die Favoriten

Auch für Max Trippolt mit seiner Melges 32 „Segelmanufactur“ vom Yacht Club Bregenz ist der Montfort-Cup der Auftakt der Regattasaison. „Wir sind ziemlich motiviert und freuen uns, dass die Saison wieder losgeht. Vor allem wird es spannend, wie sich die veränderten Bestimmungen in der ORC-Vermessung auf die Platzierung auswirken. Ich habe mich damit noch nicht so genau beschäftigt. Wahrscheinlich müssen wir schneller sein als bisher“, meint Steuermann Trippolt.

Auf jeden Fall will er die Mittwochsregatta mit seiner fünfköpfigen Crew noch als Trainingseinheit mitnehmen vor dem Start am Donnerstag. Und auch da wird wie bei der „Zicke“ getestet, ob alles reibungslos läuft. Er gehört eindeutig zu den Favoriten in der ORC 1 Wertung und mit ihm, Jacob Gruber und Felix Ertel sind gleich drei Segelmacher an Bord. Ob das ein Vorteil sei, bezweifelt Trippolt lachend.

Zuschauer sind herzlich willkommen. Für sie steht ein Zelt mit Bewirtung auf dem Hafengelände beim Landhaus Malereck. Geplanter Start der Regatta ist Donnerstag, 11 Uhr.