Mona Mitterwallner sichert sich vorzeitig den Gesamtweltcupsieg

Sie bestreitet ihr erstes Jahr in der Kategorie U23 und wurde bereits U23-Welt- und Europameisterin im Cross Country. Mit ihrem fünften Sieg im fünften Weltcuprennen hat sich Mona Mitterwallner im Trikot des Radsport-Teams Trek-Vaude aus Langenargen und dem Ötztal nun auch vorzeitig den Gesamtweltcup gesichert.

Im Schweizer Lenzerheide startete sie – eine Woche nach ihrem U23-Weltmeistertitel – im Regenbogentrikot, was allerdings für zusätzliche Anspannung sorgte. „Ich wollte dieses Trikot unbedingt mit einem Sieg einweihen. Vielleicht war ich deshalb vor dem Start zu sehr verkrampft. Dieser war alles andere als optimal, schnell lag ich rund um die 23. Position und hatte nach der ersten Runde schon 38 Sekunden Rückstand auf die Führenden“, schilderte Mitterwallner. Laut Trek-Vaude-Mitteilung legte die 19-jährige Österreicherin dann aber eine furiose Aufholjagd hin. „Mittlerweile habe ich so ein Vertrauen in meine Stärke, dass ich in solchen Situationen nicht mehr nervös werde“, sagte die U23-Weltmeisterin. Sie überholte eine Gegnerin nach der anderen, sicherte sich den ersten Platz beim Weltcup in Lenzerheide und damit auch vorzeitig den Gesamtweltcupsieg. Auf die zweitplatzierte Caroline Bohe aus Dänemark hatte sie am Ende 1:47 Minuten Vorsprung.

Alex Miller wartet auf ein Visum

Ein Rennsieg gelang auch Trek-Vaude-Mountainbiker Alex Miller. Er vertrat die Teamfarben beim Marathonrennen in Südafrika und Namibia sehr erfolgreich, stand zuletzt beim „Gobabis Marathon“ ganz oben auf dem Podest. So nutzt er die Zeit, denn seit Olympia in Tokio wartet Miller in seiner Heimat in Namibia auf ein Visum für die Rückkehr nach Europa. Deshalb verpasste der Namibier die WM und auch die vergangenen Weltcuprennen.

Laut Trek-Vaude überzeugte auch Karl Markt. In Lenzerheide belegte er beim Cross-Country-Rennen der Männer mit Platz 28 eine gute Platzierung in der Weltelite. Außerdem startete Gregor Raggl beim Shorttrack und sprintete auf Platz 20 ins Ziel. „Dieses Wochenende war der krönende Abschluss einer sensationellen Cross-Country-Saison“, freute sich Teamchef Bernd Reutemann.