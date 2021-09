Mona Mitterwallner schafft die perfekte Radsaison

Im US-amerikanischen Snowshoe, etwa drei Stunden entfernt von Washington, hat Mona Mitterwallner vom Mountainbiketeam Trek-Vaude die perfekte Saison geschafft. Die junge Österreicherin vom Team aus Langenargen und dem Ötztal gewann auch das sechste Weltcuprennen der Saison. Sascha Weber holte sich ebenfalls einen Sieg.

„Wir wollten zuerst nicht in die USA reisen, aber als sich die Chance für die perfekte Saison für Mona ergab, haben wir kurzfristig geplant“, teilte Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann mit. „Ein großer Dank an die Flexibilität unseres Chefmechanikers Dennis Schelkle und seinem Arbeitgeber Saikls, die diesen Schnelleinsatz ermöglicht haben.“

In West Virginia wurde Mona Mitterwallner ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte beim Weltcupfinale in den USA souverän. Mit ihrem sechsten Sieg beim sechsten Weltcup sowie dem Gewinn des Staats-, Europa- und Weltmeistertitels schaffte die 19-jährige Österreicherin die perfekte Saison. Mitterwallner siegte nach 1:03,58 Stunden vor der dänischen Meisterin und der Gesamtweltcup-Zweiten Carolin Bohe (1:06,47) und Sevilla Blank (USA, 1:07,18). Besondere Unterstützung vor Ort bekam das Team laut Reutemann durch Frank Schelkle von ZF Gainesville, der beim Rennen in Snowshoe für die Logistik sorgte und das Trek-Vaude-Team betreute.

Die Schwedin Jenny Risveds war die erste Mountainbikerin, die in der Altersklasse U23 alle Weltcuprennen gewann. Mitterwallner gewann nun auch noch den Titel bei der WM und der EM. „Ich bin so glücklich, wie meine erste Cross-Country-Saison als U23-Fahrerin gelaufen ist. Mehr kann man nicht mehr gewinnen. Die ganze Woche über war ich so angespannt“, sagte Mitterwallner. „Es war mir so wichtig, dass ich noch gewinne und war vom Start weg voll fokussiert. Dass ich die Saison so abschließen konnte, bedeutet mir sehr viel.“

Für Reutemann war es ein weiterer großer Erfolg in der Debütsaison von Trek-Vaude. „Wir haben als Team etwas Einmaliges erreicht und wir sind mächtig stolz darauf. Eine aufregende und maximal erfolgreiche Saison geht langsam zu Ende.“ Aber noch nicht ganz: Es folgt noch die Marathon-Weltmeisterschaft.

In der Schweiz sorgte Sascha Weber für einen Doppelsieg für Trek-Vaude. Zum letzten Kräftemessen vor der WM in zwei Wochen trafen sich die Langstreckenspezialisten zum letzten Kräftemessen im schweizerischen Jura-Gebirge. Auf einer Strecke von 70 Kilometern galt es, 2750 Höhenmeter zu überwinden. Die Herausforderung war laut Mitteilung die Witterung: Bei 4 Grad Celsius und Dauerregen wurde den Athleten alles abverlangt.

„Ich war in der Spitzengruppe und habe mich bei Kilometer 30 dazu entschieden, an der technischen Zone anzuhalten und habe mich mit Regenjacke, Handschuhen und Thermosachen ausgestattet“, sagte Weber. Das sollte sich auszahlen. Nach diesem Stopp hatte er etwa 1:30 Minuten Rückstand. Es begann eine Aufholjagd, im Ziel des UCI Jura Bike Marathons hatte Weber nach 3:35,12 Stunden einen Vorsprung von 1:30 Minuten auf den Lokalmatadoren Martin Fanger. Casey South (Team JB Brunex) hatte als Dritter bereits sieben Minuten Rückstand auf Weber. „Es war eines der härtesten Rennen, das ich je gefahren bin“, meinte der Trek-Vaude-Profi. „Mir war so kalt, dass ich beinahe den Lenker nicht mehr halten konnte.“