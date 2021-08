Mona Mitterwallner lässt auf dem Rad die Olympia-Zweite hinter sich

Die erfolgreiche Premierensaison für das Mountainbiketeam Trek-Vaude aus Langenargen und dem Ötztal geht weiter. In Vorarlberg gab es die Saisonsiege Nummer 19 und 20. Bei den österreichischen Staatsmeisterschaften siegte Gregor Raggl in der Disziplin Cross Country Shorttrack. Mona Mitterwallner setzte in einem Feld voller Weltklassefahrerinnen ein weiteres Ausrufezeichen.

Angriff in der letzten Runde

Zum ersten Mal fanden am Zanzenberg in Dornbirn die österreichischen Meisterschaften im Cross Country Shorttrack statt. Gregor Raggl siegte bei der Premiere dieses Formats, das schon in den Weltcups und 2021 erstmals auch bei Weltmeisterschaften im Programm sein wird. Raggl setzte sich in einem spannenden Rennen gegen Olympiateilnehmer Maximilian Foidl und dessen Teamkollegen Moritz Bscherer durch. Vierter wurde Karl Markt von Trek-Vaude. In der letzten Runde setzte Raggl laut Mitteilung den entscheidenden Angriff. „Ich habe mich immer gut gefühlt am Anstieg. Im Rennen habe ich versucht, mir einige Körner zu sparen und auf den richtigen Moment zu warten“, meinte der neue Staatsmeister.

Mitterwallner stand nach vier Wochen Rennpause erstmals wieder an der Startlinie. Das Rennen am Zanzenberg war für die 19-jährige Österreicherin die Generalprobe für die Europameisterschaft. Das Starterfeld zeigte, dass sich nicht nur Mitterwallner nochmals einen Rennimpuls vor den großen internationalen Meisterschaften holen wollte – auch die Olympia-Zweite Sina Frei aus der Schweiz und Mitterwallners große österreichische Rivalin Laura Stigger waren mit dabei.

Die Startrunde ist überhaupt nicht geglückt

„Schlamm, Matsch und Gatsch – das sind die Zutaten für ein richtiges Zanzenbergrennen“, meinte Mitterwallner schmunzelnd. Durch den starken Regen waren die Bedingungen schwer am anspruchsvollen Kurs in Vorarlberg. Rutschpartien wie vor einem Jahr blieben den Fahrerinnen allerdings erspart.

Nach einem schwachen Start kam Mitterwallner als Zehnte aus der Startrunde und musste auf der engen und teilweise sehr rutschigen Strecke ins Risiko gehen. Das Führungsduo mit Stigger und der Schweizerin Alexandra Keller forcierte das Tempo und lag teilweise mehr als 60 Sekunden vor der Trek-Vaude-Fahrerin. Doch in der fünften von sieben Runden hatte Mitterwallner die Führenden erst eingeholt und wenig später überholt. Schließlich siegte die 19-Jährige nach 1:22,19 Stunden mit rund 50 Sekunden Vorsprung vor Stigger (1:23,07) und Frei (1:23,42). „Ein weiterer Sieg im Matsch! Nach vier Wochen Intensivvorbereitung für EM und WM“, freute sich Mitterwallner. „Der Schlamm und die schmale Strecke ließen nicht viele Überholmanöver zu. Ich bin daher sehr froh, dass es zum Sieg bei diesem starken Starterfeld gereicht hat.“ Der „Selbstbewusstsein-Booster“ werde ihr Sicherheit für die Europameisterschaft in der kommenden Woche in Serbien geben.

Trek-Vaude-Teamchef Bernd Reutemann konnte einmal mehr sehr zufrieden sein. „In der laufenden Saison hat unser Team bereits 20 Siege eingefahren, das hätte ich nie für möglich gehalten.“

Beim Etappenrennen in Ischgl kam kein weiterer Sieg dazu. Sascha Weber gewann den Prolog und wurde nach vier anstrengenden Tage mit Bergzeitfahren, Shorttrack, Einzelzeitfahren und Marathon Fünfter. Antonia Daubermann wurde in der Gesamtwertung Sechste.