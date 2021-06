Mona Mitterwallner gewinnt den dritten Weltcup in Folge

Mona Mitterwallner vom Radteam Trek-Vaude aus Langenargen und dem Ötztal ist auch bei ihrem Heimspiel in Leogang eine Klasse für sich gewesen. Mit mehr als einer Minute Vorsprung gewann die österreichische Staatsmeisterin den Weltcup. Antonia Daubermann hatte beim Dolomiti Hero Grund zur Freude. Sascha Weber stürzte dagegen und musste ins Krankenhaus.

Beim U23-Weltcup in Leogang hatte es in der Nacht vor dem Rennen geregnet, entsprechend anspruchsvoll war die Strecke. Mitterwallner kam aber sehr gut zurecht, nutzte die steilen Anstiege und setzte sich bereits in der Startrunde von ihren Verfolgerinnen ab. Ab Runde drei forcierte die österreichische Meisterin nochmals das Tempo und baute ihren Vorsprung aus. Am Ende siegte die 19-Jährige mit einem Vorsprung von 1:01 Minuten auf die Ungarin Kata Blanka Vas.

Den Gesamtweltcup führt Mitterwallner nun souverän mit der maximalen Punktzahl aus drei Siegen gefolgt von Caroline Bohé (Dänemark) und Vas an. „Vor dem Heimweltcup habe ich viel Druck verspürt, die ganze Woche über war ich sehr angespannt“, gab Mitterwallner zu. „Umso stolzer und glücklicher bin ich, dass ich bei Schlamm meinen dritten Weltcupsieg in Folge holen durfte.“ In seinem letzten Rennen vor Olympia kam der Namibier Alex Miller von Trek-Vaude auf Rang 34. Auf dem selben Platz landete im Eliterennen der Männer Karl Markt, Gregor Raggl erreichte Platz 46.

Beim Dolomiti Hero, einem Marathonrennen, war Sascha Weber nach dem ersten Passanstieg in der Spitzengruppe. Auf Platz zwei liegend stürzte der Trek-Vaude-Fahrer jedoch bei einer Abfahrt und musste mit Schnitt- und Schürfwunden im Krankenhaus in Brixen behandelt werden. „Dieses Wochenende haben wir zu spüren bekommen, wie eng Sieg und Niederlagen beieinander liegen“, sagte Teamchef Bernd Reutemann. Gute Nachrichten gab es von Antonia Daubermann, die sich in ihrem ersten Marathonrennen mit Platz 13 die Qualifikation für die Marathon-WM auf Elba sicherte.

Philip Handl beendete das Rennen nach einer starken Aufholjagd auf Platz 25. Den Domomiti Hero nutzte der Trek-Vaude-Fahrer als Vorbereitung für die Ultra-EM (220 Kilometer, 6200 Höhenmeter). „Leider kam ich erst in der zweiten Rennhälfte so richtig in Schwung, mein Motor hatte in der ersten Stunde noch etwas Ladehemmung“, musste Handl zugeben.